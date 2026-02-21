Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων η εκτόξευση του πυραύλου που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη

 21.02.2026 - 21:15
ΗΠΑ: Αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων η εκτόξευση του πυραύλου που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA ανακοίνωσε σήμερα ότι η εκτόξευση της αποστολής Artemis 2 δεν είναι εφικτό να γίνει τον Μάρτιο, λόγω τεχνικών προβλημάτων στον πύραυλο που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα.

Τα προβλήματα αυτά διαπιστώθηκαν τη νύχτα και αφορούν τη δυσλειτουργία της ροής του ηλίου σε έναν από τους ορόφους του πυραύλου, ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τζάρεντ Άιζακμαν. «Όποια και αν είναι η αιτία» της δυσλειτουργίας, η NASA θα αναγκαστεί να μεταφέρει τον πύραυλο στο κτίριο συναρμολόγησης, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει το «παράθυρο» εκτόξευσης του Μαρτίου.


Μόλις χθες, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι στοχεύει να προχωρήσει την εκτόξευση το νωρίτερο στις 6 Μαρτίου, αφού πραγματοποίησε μια δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες που αποδείχθηκε «καλή». Η διεύθυνση ωστόσο επισήμανε ότι οι μηχανικοί θα χρειαστούν μερικές ημέρες ώστε να αναλύσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από αυτήν τη δοκιμή και άλλες και να προχωρήσουν σε τεχνική επαλήθευσή τους.
 
Οι αστροναύτες της αποστολής, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός, είχαν τεθεί σε καραντίνα από την Παρασκευή, ενόψει της πιθανής εκτόξευσης, αλλά πλέον δεν θα χρειαστεί να παραμείνουν άλλο σε απομόνωση.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας και θα διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες. Θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη έπειτα από 50 και πλέον χρόνια.

Η NASA είχε πέντε πιθανά «παράθυρα» εκτόξευσης τον Μάρτιο και άλλα έξι τον Απρίλιο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

