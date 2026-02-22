Αφθώδης πυρετός: Αυτές είναι οι οδηγίες σε κτηνοτρόφους Δρομολαξιάς – Μενεού

Πρόσθεσε πως «έχουμε επικοινωνήσει με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και έχουμε παραλάβει τις οδηγίες προς τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων εγκαταστάσεων στις κτηνοτροφικές ζώνες του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού στις οποίες υπάρχουν δέκα κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την προστασία και την πρόληψη για τον αφθώδη πυρετό».

Σημείωσε ακόμα ότι «στις δέκα το πρωί είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφική περιοχή της Δρομολαξιάς, αναγνώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τους εξηγήσαμε πως ό,τι χρειάζεται από πλευράς Δήμου θα προχωρήσουμε για να το υλοποιήσουμε, στα πλαίσια οδηγιών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Όπως είπε ο κ. Σωτηρίου «αναφέραμε ακόμα στους κτηνοτρόφους πως θα πρέπει να ακολουθήσουν τις δέκα συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αναφέρουν ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού».

Σε ερώτηση κατά πόσον έχει επισκεφθεί λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την κτηνοτροφική περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, ο κ. Σωτηρίου απάντησε αρνητικά, αφού, όπως εξήγησε «δεν χρειάστηκε προς το παρόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τριών μέχρι δέκα χιλιομέτρων από τις κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό».

Ωστόσο, είπε, «είμαστε οριακά και θα πρέπει άμεσα να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού και σε άλλες κτηνοτροφικές περιοχές».

Ανέφερε ακόμα ότι «επιθεωρητής του Δήμου μαζί με μέλη της Αστυνομίας που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, θα μεταβούν στην κτηνοτροφική περιοχή για να κλείσουν δρόμους προκειμένου να τηρηθεί η οδηγία σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «θα τοποθετηθούν χαλιά με το απαραίτητο απολυμαντικό σε κύριους δρόμους του Δήμου προς τις εισόδους των κτηνοτροφικών μονάδων» . Σημείωσε πως «λόγω της απόστασης που βρίσκεται η κτηνοτροφική περιοχή της Δρομολαξιάς - Μενεού, στον παρόν στάδιο δεν θα κλείσουν δρόμοι».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δημοτικός Γραμματέας Δρομολαξιάς – Μενεού είπε ότι «μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνονται η διατήρηση των ζώων χωριστά από άγρια ζώα και ζώα μη καταγεγραμμένων ειδών, η εφαρμογή κατάλληλων μέσων εντομοκτονίας ή τρωκτικοκτονίας και ελέγχου άλλων διαβιβαστών της ασθένειας εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτήν, η χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους της εγκατάστασης και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοπροφύλαξης σε όλα τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με τα ζώα εισέρχονται στην εγκατάσταση, ή εξέρχονται από αυτήν καθώς και στα μέσα μεταφοράς με σκοπό την αποφυγή κάθε κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας».

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται επίσης «η τήρηση αρχείων για όλα τα πρόσωπα που επισκέπτονται την εγκατάσταση, επικαιροποίηση τους και διαβίβαση των αρχείων αυτών στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενώ οποιοδήποτε άτομο το οποίο ζει και εργάζεται στην εγκατάσταση δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλα ευαίσθητα ζώα. Ακόμα το άτομο αυτό προτού φύγει από την εγκατάσταση πρέπει να απολυμαίνει τις μπότες και τα παπούτσια του, να φορά καθαρά ρούχα τα οποία να μην υπάρχει πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με ζώα της εγκατάστασης και να πλύνει σχολαστικά τα χέρια του με χλιαρό νερό».

Ακόμα «απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων προϊόντων και υλικών από και προς την εγκατάσταση χωρίς την γραπτή έγκριση των Κτηνοτροφικών Υπηρεσιών ενώ τυχόν και εγκεκριμένες μετακινήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένων διαδρομών και χωρίς εκφόρτωση ή στάση μέχρι την εκφόρτωση στην εγκατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο του 2007 είχε ξεσπάσει επιδημία αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς, με αποτέλεσμα να θανατωθούν χιλιάδες ζώα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ