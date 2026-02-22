Οδηγοί Προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεμεσό

Themasports lifenewscy
 22.02.2026 - 08:01
strong>Ενόψει της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό, σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 2026 και ώρα 13:00 με τη συμμετοχή αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων, θα γίνουν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις:

Από τα φώτα τροχαίας «Εναερίου» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 λόγω της συγκέντρωσης των αρμάτων.

Από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου μέχρι τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 11:00 μέχρι 24:00 για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών και δημοτικών τροχονόμων και να χρησιμοποιούν όλους τους χώρους στάθμευσης του Δήμου Λεμεσού και τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Οι εορτασμοί του Καρναβαλιού, θα ολοκληρωθούν με μεγάλο υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στις 21:00.      

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασε το 2024 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη θέρμανση και την ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να καταγράφει επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

