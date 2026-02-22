Με βροχές και καταιγίδες θα κάνουν καρναβάλια σε αυτές τις περιοχές - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά, τα νότια, τα ανατολικά και περιοχές του εσωτερικού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά σταδιακά στα δυτικά και τα νότια θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Τη Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια, τα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος και μη αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη.