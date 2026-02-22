Καθαρά Δευτέρα: Οι top 8 επιλογές σε θεματικά πάρκα και φάρμες που αποτελούν ιδανικά μέρη για να «κόψεις την μούτη της Σαρακοστής»

Αν σχεδιάζεις οικογενειακή εξόρμηση, τα καταπράσινα πάρκα και οι φάρμες του νησιού βάζουν τα γιορτινά τους και ετοιμάζουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδι στη φύση και απολαυστικές γεύσεις που επιβάλλει το έθιμο.

Συγκεντρώσαμε για σένα τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα θεματικά πάρκα της Κύπρου για την Καθαρά Δευτέρα — για να διαλέξεις προορισμό και να ζήσεις την ημέρα όπως της αξίζει!

The Royal Goat Farm



H διάσημη φάρμα στο Παλιομέτοχο μάς προσκαλεί να περάσουμε εκεί την Καθαρά Δευτέρα και να κόψουμεν τη μούττη της Σαρακοστής! Στο αγρόκτημα μάς περιμένουν υπέροχες στιγμές με εμπειρίες μοναδικές, παραδοσιακές! Διασκεδάστε στη φύση με τους αγαπημένους σας! Χαρείτε την περιήγηση στο αγρόκτημα και τα παιχνίδια με τα ζώα, παραδοσιακά παιχνίδια (σακκουλοδρομίες, αυγουλλοδρομίες κ.λπ.), πέταγμα χαρταετού, προαιρετικά εργαστήρια όπως: Φυτεύω το δικό μου λαχανικό σε γλαστράκι και το παίρνω μαζί μου (3ευρώ) και φτιάχνω την κυρά Σαρακοστή μου με ζυμάρι (6 ευρώ). Όσον αφορά στο μενού, αυτό θα είναι ανάλογα διαμορφωμένο, και θα περιλαμβάνει ελιές, ταχίνι, ταραμά, χούμους, χόρτα, προζυμένιο ψωμί του ξυλόφουρνου, χορτόσουπα, σούπα λουβάνα, ρύζι με λαχανικά, χαλβά σιμιγδαλένιο κ.λπ.

Μόνο με κράτηση (Τηλ 70001787 η 99 653957).

Cyherbia Botanical Park

Η Καθαρά Δευτέρα γίνεται φέτος μια ολοήμερη εμπειρία μέσα στη φύση στο Cyherbia Botanical Park, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, από τις 09:00 μέχρι τις 17:00. Μικροί και μεγάλοι γιορτάζουν τα έθιμα της ημέρας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, γεμάτο κίνηση, παιχνίδι και χαμόγελα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στον λαβύρινθο, στο woodland και στους βοτανικούς κήπους, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες και να απολαύσουν μια μέρα γεμάτη χαλάρωση και οικογενειακή διασκέδαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται: Κυνήγι θησαυρού σε λαβύρινθο και κήπους, παραδοσιακά παιχνίδια όπως σακουλοδρομίες, διελκυστίνδα, ξυλοπόδαρα, γαϊτανάκι και μουσικές καρέκλες, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στον βοτανικό κήπο, πέταγμα χαρταετού (φέρνεις τον δικό σου) και Face painting (€5 το άτομο). Στις 12:00 ανοίγει και ο μπουφές της Καθαράς Δευτέρας, ένα πλήρως vegan γεύμα με ωμά και μαγειρεμένα plant-based πιάτα εμπνευσμένα από την παράδοση της ημέρας.

Είσοδος με μπουφέ (απαραίτητη προκράτηση – περιορισμένες θέσεις): Ενήλικες: €25 και Παιδιά 5–12 ετών: €15. Κάτω των 5: Δωρεάν. Κράτηση για τον μπουφέ γίνεται ηλεκτρονικά.

Lumina botanical gardens

Οι βοτανόκηποι Lumina μας προσκαλούν να περάσουμε την Καθαρά Δευτέρα στη φύση, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς φυσικούς χώρους της Κύπρου, στον καταπράσινο Κόρνο. Άλλωστε μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε να μην την περάσουμε μαζί. Η φύση αναγεννιέται, το φως αλλάζει και μια νέα αρχή ξεκινά. Στον δικό τους χώρο, ανάμεσα σε βότανα, αρώματα και ανοιχτούς ουρανούς, η Καθαρά Δευτέρα γίνεται εμπειρία. Μια μέρα για να χαλαρώσουμε, να μοιραστούμε στιγμές και να καλωσορίσουμε την άνοιξη όπως της αξίζει — μαζί. Θα προσφέρεται γιορτινό σαρακοστιανό μπουφέ (Η τιμή είναι στα €19 για ενήλικες και €10 για παιδιά 4-12 χρόνων), ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Κρατήσεις στο 99973631.

Κτήμα Άγιος Ευστάθιος



Στον παιχνιδότοπο στις Πάνω Κυβίδες η Καθαρά Δευτέρα γίνεται η πιο χαρούμενη οικογενειακή γιορτή, με μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, μουσική και παραδοσιακές γεύσεις! Μικροί και μεγάλοι θα περάσουν ξέγνοιαστες ώρες στα φουσκωτά, θα πετάξουν χαρταετούς και θα απολαύσουν την εορταστική ατμόσφαιρα, όπως προστάζει το έθιμο. Από ττο τραπέζι δεν θα λείπει τίποτα από τα σαρακοστιανά: φρεσκοψημένη λαγάνα, ελιές και σαλάτες, ταχίνι, καλαμαράκια, γαρίδες, τσιπούρα και γλυκός χαλβάς, συνθέτουν ένα πλούσιο μενού που θα ολοκληρώσει ιδανικά τη μέρα. Μια όμορφη ευκαιρία για οικογενειακή έξοδο, γεμάτη χαμόγελα και στιγμές που θα θυμάστε — γιατί η Καθαρά Δευτέρα είναι πάνω απ’ όλα παρέα!

Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99536290.

Achna Lake Donkey Park



Η Καθαρά Δευτέρα αποκτά γεύση παράδοσης και άρωμα φύσης στο Achna Lake Park, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 17:00. Σε ένα χαλαρό σκηνικό δίπλα στη λίμνη, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν μια ολοήμερη γιορτή με μουσική, DJ set, παραδοσιακά παιχνίδια και απεριόριστο κρασί, ιδανική για παρέες και οικογένειες που θέλουν να ζήσουν την ημέρα όπως παλιά — αλλά με άνεση και καλή διάθεση. Πρωταγωνιστής της ημέρας είναι ο πλούσιος σαρακοστιανός μπουφές, γεμάτος αυθεντικές γεύσεις: λαγάνες, ελιόπιτες και ταχινόπιτες, ταχίνι, ταραμά και χούμους, σαλάτες και ξυδάτα λαχανικά, πατατοσαλάτα και παντζάρια, ελιές, κριθαράκι με θαλασσινά και ζεστή λουβάνα. Το γεύμα ολοκληρώνεται με νηστίσιμο χαλβά και φρέσκα φρούτα εποχής.

Τιμή εισόδου: Ενήλικες: €18 & Παιδιά 3–12 ετών: €10 (παιδιά έως 2 ετών: Δωρεάν). Η εκδήλωση πραγματοποιείται μόνο με κρατήσεις στο 97851296.

Golden Donkeys Farm



Μια μέρα γεμάτη παράδοση και χαρά για μικρούς και μεγάλους! Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα, σε μια μοναδική εκδήλωση γεμάτη μουσική, παιχνίδι, χορό και παραδοσιακές γεύσεις, σε ένα αυθεντικό σκηνικό μέσα στη φύση! Το πρόγραμμα Ημέρας έχει ως εξής: 9:00 – Άνοιγμα θυρών, 13:00 – Ζωντανή μουσική με τη Βάσω Νικολή, 14:00 – Παραδοσιακοί χοροί με τον Κυπριακό Όμιλο Παράδοσης «Πέρκαλλος», 15:00 – Παραδοσιακά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους (σχοινί, σακουλοδρομίες, ζίζιρος και άλλα), 12:00 - Φυσικά δεν μπορούσε να έλειπε από μια τέτοια γιορτή το νηστίσιμο μενού με παραδοσιακά σαρακοστιανά φαγητά! 🎉 Ελάτε με την οικογένεια και τους φίλους σας για να ζήσουμε μαζί μια γνήσια κυπριακή Καθαρά Δευτέρα, γεμάτη χαμόγελα, έθιμα και όμορφες στιγμές!

Golden Donkeys Farm – Σκαρίνου. Τιμή: 25€ ενήλικες, 13€ παιδιά. Κρατήστε τη θέση σας για το Μπουφέ πριν εξαντληθούν στο 99563727

Riverland Bio Farm

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Καθαρά Δευτέρα μέσα στη φύση, με μια μέρα γεμάτη εμπειρίες, παραδόσεις και διασκέδαση για όλη την οικογένεια! Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στη φάρμα, άρμεγμα και τάισμα ζώων, εργαστήρι ζυμώματος χαλλουμωτής και ελιόπιτας, καθώς και εργαστήρι παρασκευής χαλλουμιού. Στις 17:00 θα πάμε πεζοπορία μέχρι τη γειτονική φάρμα εκτροφής αλόγων για να δούμε τα νεογέννητα αλογάκια. Το γλέντι περιλαμβάνει μουσική, χορό και πέταγμα χαρταετών, για να τηρήσουμε το έθιμο όπως του αξίζει! Το νηστίσιμο πιάτο μας περιλαμβάνει φρέσκο ψωμί, ταχίνι, ελιές, διάφορα λαχανικά, πατάτα βραστή, παντζάρι, ελιόπιτα, ταχινοπιτα, χαλβά και ένα γιαφίτικο πορτοκάλι.

Τιμή νηστήσιμου πιάτου: €12 για ενήλικες & €10 για παιδιά. Απαραίτητη η προκράτηση τραπεζιού στο 99592598.

Αγρόκτημα Άγιος Γεώργιος

Tο Αγρόκτημα Άγιος Γεώργιος, βρίσκεται στο χωριό Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας και είναι ιδανικό για να ζήσεις με την οικογένεια μια ξεχωριστή εμπειρία. Θα το βρεις σε μία μεγάλη και καταπράσινη φάρμα, η οποία φιλοξενεί (και) ζώα, τα οποία μπορείς να γνωρίσεις και να θαυμάσεις. Ακόμα, ο χώρος διαθέτει κι έναν μεγάλο παιχνιδότοπο ιδανικό για ατελείωτες ώρες διασκέδασης για τους μικρούς μας φίλους. Για την Καθαρά Δευτέρα έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πλούσιο σαρακοστιανό φαγητό (€30 το άτομο, €14 για παιδιά 5-12 ετών) και ζωντανή μουσική.

Αγρόκτημα Άγιος Γεώργιος, Σκαρίνου, επ. Λάρνακας. Πληρ. 99968483.