Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

, αναδεικνύουν ως κομβικό βήμα, την επικύρωση και επίσημη παρουσίαση των 56 υποψηφίων, υπογραμμίζοντας ότι το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται αποκλειστικά από «νέους ανθρώπους», είτε ηλικιακά είτε πολιτικά και αποτυπώνει –όπως τονίζουν– το στίγμα ενός κόμματος, που φιλοδοξεί να εκφράσει έναν χώρο, ο οποίος μέχρι σήμερα, δεν εκπροσωπείται επαρκώς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δυσπιστία που επικρατεί στην κοινωνία, απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Τα στελέχη του κόμματος αναγνωρίζουν το κλίμα απογοήτευσης και οργής, ωστόσο δηλώνουν ότι στόχος τους, είναι να το μετατρέψουν σε «θεσμικό αποτέλεσμα», μέσα από σοβαρή κοινοβουλευτική παρουσία, έλεγχο της εξουσίας και παραγωγή συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων – όχι μέσα από συνθηματολογία ή πρόσκαιρη ένταση.

Στην ατζέντα του volt, κυριαρχούν ζητήματα καθημερινότητας, με έμφαση στο κόστος ζωής, το στεγαστικό πρόβλημα, την ανάγκη πρόσβασης σε φθηνή και δίκαιη πράσινη ενέργεια, καθώς και στη μεταρρύθμιση της παιδείας, η οποία –όπως επισημαίνεται– επιβαρύνεται από την παραπαιδεία. Παράλληλα, προβάλλεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού του κράτους, ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης ενός «θεσμικού προβλήματος διαφθοράς», που, σύμφωνα με το κόμμα, υπονομεύει τη λειτουργία της δημοκρατίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Στο Κυπριακό, εκφράζεται έντονη ανησυχία για τη στασιμότητα και την απουσία αίσθησης κατεπείγοντος, με το volt να υποστηρίζει ότι χωρίς πρόοδο, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια και ευημερία. Παράλληλα, οι δύο Συμπρόεδροι τάσσονται υπέρ του πλήρους διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, διευκρινίζοντας ότι ο σεβασμός στην πίστη είναι αυτονόητος, αλλά οι θεσμικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται χωρίς εκκλησιαστική επιρροή.

ΕΡ: Την προηγούμενη εβδομάδα προχωρήσατε στην ανακοίνωση των 56 υποψηφίων του κόμματός σας, που κατέρχονται στις βουλευτικές εκλογές. Τι ακολουθεί;

AΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Η έναρξη της προεκλογικής μας εκστρατείας, θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επικυρώσουμε τους υποψήφιους, με την έγκριση των μελών και αυτό, αναμένεται να γίνει, μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.

ΕΡ: Πόσο δύσκολο είναι για ένα κόμμα, να εξεύρει υποψηφίους, σε ένα πολιτικό σκηνικό, που όλοι συμφωνούν ότι είναι αρκετά ρευστό;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Είναι γεγονός, ότι αποδείχθηκε λίγο πιο δύσκολο, γιατί παρά τον ενθουσιασμό και των μελών και άλλων πολιτών που θέλουν να βοηθήσουν, να εμπλακούν, είτε ως υποψήφιοι είτε ως ομάδες στήριξης υποψηφίων, η ευρύτερη δυσπιστία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα-στην πολιτική γενικά και η απαξίωση-κρατάει λίγο πίσω, κόσμο που θέλει και έχει τη δυνατότητα, να προσφέρει,

ΕΡ: Θα δούμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια, νέες προσωπικότητες;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Μόνο νέους ανθρώπους θα δείτε. Είτε ηλικιακά, είτε πολιτικά

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Είμαστε πολύ περήφανοι για το ψηφοδέλτιο μας. Θεωρούμε ότι δείχνει πραγματικά το στίγμα του κόμματος, δείχνει τον χαρακτήρα μας, είναι άνθρωποι από διαφορετικές κατευθύνσεις και είμαστε περήφανοι τόσο για το ψηφοδέλτιο που θα καταθέσουμε, αλλά συνάμα και για την πολιτική πρόταση του volt.

ΕΡ: Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις; Κάποιες δείχνουν το volt, έστω και οριακά, να εισέρχεται στη βουλή. Υπάρχει αισιοδοξία;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Όλες οι δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι καταγράφουν το volt, ότι είναι οριακά εντός ή εκτός βουλής. Άρα, είναι ένα μήνυμα ότι το volt, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει κόσμος, ο οποίος ψηφίζει volt. Αυτό, μας γεμίζει με αισιοδοξία, ότι θα καταφέρουμε να είμαστε με ισχυρή παρουσία στη βουλή.

AΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Πιστεύω ότι θα μπούμε στη βουλή, γιατί το volt, δεν είναι κάτι που προέκυψε στον αέρα, ή συμπωματικά. Προέκυψε, γιατί υπήρχε η ανάγκη. Δηλαδή, το volt, ήταν αναγκαίο. Έπρεπε να δημιουργηθεί, γιατί είναι ένας χώρος, ο οποίος στεγάζει κόσμο, που νιώθει ότι το πολιτικό σκηνικό πλέον δεν μπορεί αποδώσει, δεν μπορεί να δώσει λύσεις και αποτελέσματα, ειδικά στα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη και το volt έρχεται να γίνει εκείνη η πολιτική στέγη, του ορθολογισμού, του πραγματισμού, της πραγματικής πίστης στη δημοκρατία, άρα εμείς πιστεύουμε ότι εκεί έξω, υπάρχει εκείνο το ποσοστό, το οποίο όχι μόνο είναι έτοιμο, αλλά αποζητά μια τέτοια επιλογή.

ΕΡ: Ωστόσο, ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει δύο χρόνια παρουσίας, στην πολιτική σκηνή, ίσως να μην έχει καταφέρει να επικοινωνήσει-όσο θα ήθελε- τις θέσεις του.

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει πόρους οικονομικούς, δεν έχει έμμισθους κομματικούς μηχανισμούς και στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντές, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, υπάρχει μια δυσκολία. Από την άλλη, το volt φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, ότι έχει μια αυξητική τάση, η οποία δείχνει ότι η δουλειά που κάνουμε, είναι δομημένη, έχει αποτέλεσμα, με αργά, αλλά σταθερά βήματα, ότι η σκληρή δουλειά παραγωγής πολιτικών έχει απήχηση, αλλά σίγουρα, δεν λειτουργεί υπό τύπο πυροτεχνήματος. Δηλαδή, ξαφνικά, να έχει μαζική στήριξη και την επόμενη στιγμή, να ψάχνουμε πως πέσαμε από τόσο ψηλά. Άρα, αργά και σταθερά, κερδίζουμε την απήχηση και την εμπιστοσύνη του κόσμου και μάλιστα επειδή το μήνυμα του volt είναι καθαρά πολιτικό, έρχεται να εκπροσωπήσει, όπως είπε και η Ανδρομάχη, ένα χώρο, που δεν εκπροσωπείται, έναν κόσμο που δεν εκπροσωπείται, στέλνοντας το μήνυμα ότι το καινούργιο, δεν είναι απλά η ένταση της φωνής, αλλά το να παράγεις αποτέλεσμα, το να πετύχεις θεσμικό έλεγχο της εξουσίας και της αυθαιρεσίας, χρειάζεται χρόνος, για να γνωρίσει ο κόσμος, αυτές τις πολιτικές.

ΕΡ: Πώς μπορεί να αναστραφεί το κλίμα της απογοήτευσης και του θυμού που νιώθουν οι πολίτες σήμερα;

AΠ: Πάνος Παρράς: Εμάς, στόχος μας είναι, να μετατρέψουμε αυτόν τον θυμό και την οργή, σε αποτέλεσμα. Σε θεσμικό έλεγχο, σε πολιτική πράξη στη βουλή, που θα μετατρέψει όλα αυτά τα αδιέξοδα, σε ένα λειτουργικό κράτος, που να υπηρετεί τον πολίτη. Αυτό, είναι το βασικό διακύβευμα: Το ποιος, θα φέρει αποτέλεσμα. Όλοι θέλουν, να «αξιοποιήσουν» την οργή, αλλά το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, είναι ποιος θα καταφέρει, να φέρει αποτέλεσμα.

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Νομίζω, ότι βιώνουμε μια ευρύτερη δυσπιστία, στο πολιτικό σύστημα και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο, με τον οποίον τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, λειτουργούν τόσα χρόνια. Άρα, αυτή η δυσπιστία , καλύπτει κατά κάποιον τρόπο όλους, ακόμα και κόμματα όπως το δικό μας, που έχουν μόλις δύο χρόνια ζωής και δεν έχουμε καμία σχέση-ούτε ερχόμαστε ως απολογητές- αυτού του παραδοσιακού κομματικού πλαισίου. Νομίζω, ότι ο κόσμος, ψάχνει κάποιους, να εμπιστευτεί. Θέλει να εμπιστευτεί ξανά τους πολιτικούς, θέλει να εμπιστευτεί ξανά, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν μπροστά, όπως είπε ο Πάνος, για να φέρουν αποτελέσματα, να μιλήσουν για λύσεις και να μιλήσουν κυρίως, για τα θέματα του 21ου αιώνα, σε μια χώρα, η οποία έχει τόσα θέματα να αντιμετωπίσει, έχει ένα κράτος που ουσιαστικά δεν λειτουργεί και χρειάζεται μια πολιτική πρόταση, που αυτό το πράγμα, θα το λέει καθαρά. Πιστεύουμε, ότι εμείς, όπως είπε ο Πάνος, αργά και σταθερά, θα χτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, με τον κόσμο.

ΕΡ: Άρα, ένα κόμμα μικρό, που αύριο, ίσως να βρίσκεται στη βουλή, θα κάνει τη διαφορά;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Για αυτό, ζητούμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, να έχουμε όχι απλά συμμετοχή στη βουλή, αλλά αξιόλογη και ισχυρή παρουσία. Σίγουρα, για να μπορέσει η πολιτεία να κάνει αλλαγές, για να μπορέσει η βουλή να νομοθετήσει, για να κάνει τομές και μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να κάνεις τομές και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά, ναι, έχει σημασία, όπως είπα και προηγουμένως, όχι ένταση της φωνής, αλλά η σοβαρότητα, η συνέπεια και το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις και αυτός, είναι ο στόχος.

ΕΡ: Με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε στη βουλή;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Με εξαίρεση το ΕΛΑΜ και την άκρα δεξιά, ή όποιες άλλες ακραίες φωνές μπορεί να ακουστούν στη βουλή, δεν έχουμε κανένα δισταγμό, να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, φτάνει να συμφωνούμε σε μία πραγματιστική λύση, ενός προβλήματος.

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Το μόνο βέβαιο, είναι ότι το volt, είναι ένα κόμμα, το οποίο έχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινείται, καθοδηγείται από συγκεκριμένες αρχές, άρα και οι επιλογές μας για συνεργασία, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, το μόνο σίγουρο, είναι ότι θα καθοδηγούνται από τις αρχές, τις οποίες πρεσβεύουμε και ιεραρχούμε και όχι από άλλου είδους, πελατειακές συναλλαγές.

ΕΡ: Τι είναι αυτό, το οποίο κυριαρχεί στην ατζέντα του volt, ενόψει βουλευτικών εκλογών;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Θα εστιάσουμε σε θέματα καθημερινότητας. Μία από τις πηγές της αγανάκτησης και του θυμού των πολιτών, είναι το κόστος ζωής και ότι δυσκολεύεται να δει προοπτική, για την επόμενη μέρα. Άρα, οφείλουμε να εστιάσουμε στις παραμέτρους που καθορίζουν το κόστος ζωής. Είτε αυτό, είναι το στεγαστικό, είτε είναι η ενέργεια και πρέπει χθες, να είχαμε μεριμνήσει να αποκτήσουμε όλοι πρόσβαση, σε φθηνή ενέργεια, μέσα από σωστό άνοιγμα της αγοράς, αλλά και τα φωτοβολταϊκά- γιατί για εμάς, πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη, όχι μόνο ευρεία. Μετά, είναι το ζήτημα της παιδείας. Μιλάμε για δωρεάν δημόσια παιδεία, που κάθε άλλο δωρεάν είναι. Ένα τεράστιο κονδύλι πηγαίνει στην παραπαιδεία.

AΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Φυσικά, μαζί με όλα αυτά, έρχεται και το κομμάτι της διαφθοράς, που και αυτό το ιεραρχούμε, ως προς το ότι η διαφθορά πλέον, δεν είναι θέμα μεμονωμένων περιστατικών, είναι θεσμικό το πρόβλημα. Έχουμε ένα κράτος, το οποίο φαίνεται διαβρωμένο και υπάρχει ανάγκη για μηχανισμό ελέγχου, μέσα στη βουλή. Ένα κόμμα, όπως το volt, που να μπορεί να ιεραρχήσει τη λογοδοσία, να απαιτήσει διαφάνεια. Στην Κύπρο δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, το κράτος μας πάσχει και για να βελτιώσουμε τα πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαφθορά, δεν είναι μεμονωμένη. Υπάρχει ένα ευρύτερο καθεστώς ατιμωρησίας και υπάρχει και ένα πλαίσιο, το οποίο την βοηθά, να ριζώνει.

AΠ: Πάνος Παρράς: Να προσθέσω, ότι στο καθεστώς ατιμωρησίας, όπως πολύ σωστά το περιέγραψε η Ανδρομάχη, προστίθεται η δυσλειτουργικότητα του κράτους, μέσα από τη διαφθορά και τη διαπλοκή και να αναφερθώ σε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Είδαμε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το κτηματολόγιο. 18,5 εκ. ευρώ ανείσπραχτα χρέη, τα οποία δυσκολεύεται να εισπράξει, μέσα σε έναν χρόνο, από 15 εκ. έγιναν 18,5, αδυναμία αντιμετώπισης παρανομιών και δυσκολία χειρισμού προβλημάτων, μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα. Τρία απλά πράγματα, τα οποία έχουν κόστος για τους πολίτες και δυσκολεύουν τη ζωή τους. Άρα, το κράτος, δεν λειτουργεί. Εμείς θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε το κράτος και οραματιζόμαστε ένα κράτος σύγχρονο, που να υπηρετεί τον πολίτη. Όσο και αν σας ακούγεται σύνθημα, ήρθε η ώρα, να το κάνουμε πράξη.

EΡ: Εκδώσατε μια ανακοίνωση, με την οποία καλείτε τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γεν. Εισαγγελέα, σε παραίτηση, μετά την αθώωση Συλλούρη και Τζιοβάνη.

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Εμείς ως κόμμα, λέμε εδώ και καιρό, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γεν. Εισαγγελέας, πρέπει να παραιτηθούν. Θεωρούμε ότι η ευρύτερη αποσύνθεση του θεσμού της δικαιοσύνης στην Κύπρο, φέρει και το όνομά τους, γιατί ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του, απέναντι σε πολύ ισχυρούς αξιωματούχους του κράτους, βαρύνονται εννοείται και οι δύο με τη συμμετοχή τους σε μια κυβέρνηση, η οποία έχει τη σφραγίδα της διαφθοράς-η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη- και για το θέμα στο οποίο αναφέρεστε, εμείς αναγνωρίζουμε ότι το δικαστήριο, δεν είχε μπροστά του, μια υπόθεση, η οποία να ήταν στημένη. Άρα, αυτό σημαίνει, ότι η Νομική Υπηρεσία απέτυχε να στοιχειοθετήσει την υπόθεση και την ίδια ώρα, η Νομική Υπηρεσία, άφησε τις ελπίδες του κόσμου για κάθαρση, μόνο σε αυτή την υπόθεση και δεν ασχολήθηκαν να δουν πιο βαθιά και να κάνουν μια πιο ριζική έρευνα, για όλο το πρόγραμμα των διαβατηρίων, το οποίο έχει πάνω του αυτή την αίσθηση της σήψης. Άρα, λέμε ότι για να αρχίσει επιτέλους η κάθαρση μέσα στη ΝΥ, πρέπει αυτοί οι δύο Αξιωματούχοι, να παραιτηθούν και ως κόμμα που θέλουμε αποτέλεσμα, βάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για τη μεταρρύθμιση της ΝΥ αλλά και για τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γεν. Εισαγγελέα.

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Η απόφαση του δικαστηρίου, είναι σεβαστή. Όμως, τί μήνυμα στέλνει στην κοινωνία; Μιλήσαμε πριν, για απαξίωση. Η συγκεκριμένη απόφαση, στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία, ότι οποιοσδήποτε Αξιωματούχος, πρώην ή νυν, που έχει πρόσβαση στην κεντρική εξουσία, ή σε κάποια «κανάλια», μπορεί να τα αξιοποιεί, για ίδιον όφελος. Άρα, έρχεται ο πολίτης, και λέει, «δεν εμπιστεύομαι κανένα». Δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο στοιχειοθέτησης μιας υπόθεσης. Είναι θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, είναι ζήτημα και της Νομικής Υπηρεσίας, στο πως και τι στοιχεία κατάφερε να μαζέψει, είναι το γεγονός ότι ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ήταν μέλη του υπουργικού συμβουλίου της προηγούμενης κυβέρνησης, που λάμβανε αποφάσεις για τα διαβατήρια και πολύ πιθανόν να πήγαιναν αιτήσεις των Συλλούρη και Τζιοβάνη στο υπουργικό, που ήταν οι ίδιοι παρόντες, για να δοθούν διαβατήρια. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο πολίτης τα είδε όλα αυτά. Πέρασε από μπροστά του, από τις οθόνες του, ένα ολόκληρο σκηνικό, όπου πρώην Αξιωματούχοι, εμπλέκονταν σε ζητήματα προώθησης ιδίων συμφερόντων και του λέμε σήμερα, «ξέρετε, είναι αθώοι τελικά». Άρα, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και ξεφεύγει από τα όρια μια δικαστικής απόφασης.

Κυπριακό

ΕΡ: Ποια η δική σας άποψη αναφορικά με το άρθρο γνώμης της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν;

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Ήταν αναμενόμενο. Εμείς, ως κόμμα, προειδοποιούσαμε εδώ και καιρό, ότι κυριαρχεί η αίσθηση, ότι μπορούμε να περιμένουμε. Ότι είναι εντάξει. Ότι δεν επειγόμαστε για να εμπλακούμε σε μια διαδικασία. Η αποστολή της κυρίας Ολγκίν, πάει πίσω εδώ και καιρό και δεν έχει καταφέρει, να πετύχει κάτι. Το μήνυμα που έστειλε η προσωπική απεσταλμένη, ήταν σε συνάρτηση με τον ΓΓ των ΗΕ, δεν ήταν ερήμην του και απέναντι στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ότι «δεν μπορούμε να είμαστε απέναντι σε αυτή τη συνθήκη. Αποφασίστε». Εδώ, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συζήτηση για το άνοιγμα οδοφραγμάτων, πάει πίσω από τον Δεκέμβρη, του 2024 και έχουμε 2026 και δεν έχουν καταφέρει, να συμφωνήσουν πάνω σε κάτι, το οποίο κάποτε λυνόταν πιο εύκολα. Άρα, προφανώς, υπάρχει δυστοκία. Προφανώς, δεν υπάρχει αίσθηση του κατεπείγοντος. Εμείς, ως ένα κόμμα, το οποίο βγαίνει μπροστά και λέει, ότι χωρίς λύση του κυπριακού, δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια, ευημερία και προοπτική στο νησί, προφανώς θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όφειλε να ήταν σε πιο πολλή εγρήγορση, σε σχέση με το κυπριακό. Δυστυχώς, την ώρα που γεωπολιτικά, οι εξελίξεις γύρω μας είναι ραγδαίες, την ώρα που βλέπουμε το κύρος του ΟΗΕ να υποσκάπτεται, βλέπουμε την Κύπρο, να είναι αδύναμη, να θέσει το θέμα της, ως θέμα ιεράρχησης και ως θέμα πρωτεύοντος συμφέροντος, για να κινηθούν οι διαδικασίες. Υπάρχει μια ευρύτερη αίσθηση, ότι το status quo μπορεί να συνεχίσει όπως είναι και η δική μας η θέση είναι ξεκάθαρη, ότι δεν υπάρχει status quo και είμαστε έρμαιο σε αυτή τη συνθήκη και στον κίνδυνο ανάφλεξης, ανά πάσα στιγμή.

ΑΠ: Πάνος Παρράς: 52 χρόνια διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, δεν αρκούν απλά οι καλές προθέσεις. Πρέπει να μπουν στο δια ταύτα. Και αυτό, το γνωρίζει πολύ καλά και ο ΓΓ των ΗΕ και η κα Ολγκίν.

ΕΡ: Ως δικοινοτικό κόμμα, όπου συμμετέχουν και Τ/κ τι είναι αυτό, που σας μεταφέρουν σε ότι αφορά την παρούσα φάση του κυπριακού;

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Υπάρχει μια αίσθηση απόγνωσης, ευρύτερη. Υπάρχει μια αίσθηση απώλειας ελέγχου, που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Η «εκλογή» του Ερχιουρμάν, έφερε μια πρόσκαιρη αίσθηση αισιοδοξίας, όμως στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει κινητικότητα, άρα αυτό έχει φέρει μια κούραση στην τ/κ κοινότητα. Οι πιέσεις και ο έλεγχος της Τουρκίας είναι τόσο μεγάλος και υπάρχει μια αίσθηση ήττας από τις δυνάμεις που είναι υπέρ της λύσης.

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Η δυσπιστία και η αγανάκτηση που έχουμε στον Νότο, ισχύει και στον Βορρά. Ίσως, για άλλους λόγους, αλλά υπάρχει και κυρίως υπάρχει η έλλειψη εμπιστοσύνης. Άρα, κάπου πρέπει να ξαναβρούμε το νήμα και να πάμε παρακάτω.

ΕΡ: Πώς σχολιάζετε τη συμμετοχή της ΚΔ στο λεγόμενο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Έχω την εντύπωση, ότι η ιστορία θα γράψει σε λίγα χρόνια, ότι όλες αυτές οι προσπάθειες, ήταν σαν τα τελευταία χτυπήματα, προς τον ΟΗΕ. Όσο και αν λέμε, ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο είναι μόνο για τη Γάζα, κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν αυτά, τα οποία περιστρέφονται γύρω από το «εγώ» ενός Προέδρου και αναφέρομαι στον κ. Τραμπ και σε ένα πείσμα, το οποίο είναι ανεξήγητο και που δεν γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει. Εμείς, ακόμα και ως παρατηρητές, από την στιγμή που υπονομεύονται οι βασικές δικλίδες στις οποίες εμείς πατάμε πάνω και στεκόμαστε όρθιοι ως κράτος σήμερα, δεν βλέπω τον λόγο, τι μπορεί να προσφέρει αυτό το πράγμα.

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Μια χώρα, της οποίας οι διεκδικήσεις βασίζονται πάνω στο διεθνές δίκαιο και στην ύπαρξη των ΗΕ, κάναμε σημαία μας τα ψηφίσματα των ΗΕ τόσα χρόνια και είναι η μόνη εφικτή και ρεαλιστική βάση για να μπορέσουμε να λύσουμε το κυπριακό, διαφορετικά θα πάμε στη ζούγκλα, απέναντι σε μια Τουρκία, η οποία δυναμώνει συνεχώς και χάρη στον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το έχει πει ο ίδιος, ότι τα πηγαίνει καλά με τον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα, εμείς, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, είναι ότι εάν αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, αποφασίσει στη συνέχεια ότι είναι η ώρα να κοιτάξει και το κυπριακό, αφήνοντας στο πλάι οποιαδήποτε συζήτηση υπό την αιγίδα των ΗΕ, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν τώρα και για τη Γάζα, πού θα βρίσκει αυτό το πράγμα, την Κυπριακή Δημοκρατία; Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αν «σκάψουμε τον λάκκο των ΗΕ», θα πέσουμε και εμείς μέσα;

Η θέση της εκκλησίας

ΕΡ: Ανάμεσα στις αρχές του volt ξεχωρίζει η ανάγκη για πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Πιστεύετε ότι η εκκλησία της Κύπρου δεν έχει θέση είτε στο κυπριακό είτε στην παιδεία;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Καταρχάς το Σύνταγμά μας, του ’60 ήταν ένα πολύ φιλελεύθερο για την εποχή του Σύνταγμα και δεν είχε εμπλοκή, η εκκλησία. Ήταν αρκετά κοσμικό. Το πως διαχρονικά, οι πολιτικές ηγεσίες, έδωσαν ρόλο και λόγο στην εκκλησία, κυρίως στην παιδεία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θεσμικά, η εκκλησία, δεν έχει ρόλο στα του κράτους. Οφείλουμε, κοιτάζοντας μπροστά, να μην εμπλέξουμε ξανά την εκκλησία, που δεν λογοδοτεί στους πολίτες-λογοδοτεί στους πιστούς. Θα έπρεπε αυτός ο διαχωρισμός, να ήταν αυτονόητος.

ΕΡ: Στο κυπριακό, απαγορεύεται να έχει λόγο η εκκλησία;

ΑΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Κανένας δεν μιλά για απαγόρευση και θέλω να ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι πλήρως σεβαστό το δικαίωμα της πίστης του καθενός, η ελευθερία της πίστης είναι πάρα πολύ σημαντικό στην οποιαδήποτε δημοκρατική κοινωνία και εμείς θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων πάνω στο θέμα της πίστης. Κανένας δεν μπορεί επίσης, να απαγορεύσει στον Προκαθήμενο της εκκλησίας, να απευθυνθεί στο ποίμνιο. Το θέμα, είναι τι βαρύτητα δίνεται είτε από άλλους θεσμούς, είτε από τα ΜΜΕ κλπ. Όταν τα Χριστούγεννα, ο Προκαθήμενος της εκκλησίας, αναφέρθηκε στο κυπριακό, πολλοί πιστοί, βγήκαν από την εκκλησία. Κανείς, δεν μπορεί κανείς να του το απαγορεύσει. Το ερώτημα είναι, εάν αυτές οι τοποθετήσεις, πρέπει να καλύπτονται και θεσμικά.

ΕΡ: Πώς χαρακτηρίζετε τη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη;

ΑΠ: Πάνος Παρράς: Άχρωμη, άοσμη. Είναι μια διακυβέρνηση, η οποία διατηρεί την κατάσταση λίγο πολύ ως είχε, διατηρεί την οικονομία σε μια καλή πορεία, αλλά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές στρεβλώσεις, όπου αυτές, υπάρχουν. Διατηρεί, την παιδεία ως έχει, αλλά δεν τα έβαλε με το κατεστημένο της παιδείας. Στο κυπριακό, μείναμε στις καλές προθέσεις. Άρα, σε όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε να γίνεται μια διαχείριση της εξουσίας και της όποιας κατάστασης και όχι μια κυβέρνηση, που ήρθε αποφασισμένη, να επιλύσει προβλήματα.

AΠ: Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Είναι μια συνέχεια της κυβέρνησης Αναστασιάδη και δυστυχώς, υπάρχει και ένα πλέγμα αδιαφάνειας πάνω από αυτή τη διακυβέρνηση. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχει επιλέξει τη συσκότιση πάνω σε πολλά ζητήματα. Να θυμίσουμε το θέμα του φορέα και του βίντεο που είδαμε όλοι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα και στο state of the union, αρνήθηκε να ασχοληθεί με το θέμα. Να καταλάβει ότι αυτό, ήταν ένα τέτοιο μεγάλο πλήγμα στην όποια αξιοπιστία του, που όφειλε να το συζητήσει, γιατί αυτό, μένει πάνω από τη διακυβέρνησή του.