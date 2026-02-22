Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Βαφή μαλλιών: Μέχρι πόσες φορές τον χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια – Οι ειδικοί απαντούν

 22.02.2026 - 08:25
Είτε βάφετε τα μαλλιά σας για να καλύψετε τα γκρίζα είτε από… άποψη, ένα είναι σίγουρο: θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις φορές που θα τα βάψετε. Η βαφή μαλλιών δεν επηρεάζει μόνο την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και του δέρματος, αλλά ενέχει και κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών.

Ο Δρ. Zhao Zhaoming, δερματολόγος, λύνει απορίες σχετικά με τις βαφές, τα χρώματα, αλλά και άλλες διαδικασίες που επιβαρύνουν τα μαλλιά, όπως η περμανάντ.

Πόσο συχνά είναι καλύτερο να βάφουμε τα μαλλιά μας;

Σύμφωνα με τον Δρα Zhao, η καλύτερη συχνότητα είναι 4 φορές το χρόνο: «Είναι προτιμότερο να βάφετε τα μαλλιά σας μία φορά κάθε τρεις μήνες, δηλαδή όχι περισσότερες από τέσσερις φορές τον χρόνο. Οι βαφές περιέχουν πολλά χημικά συστατικά. Η τοξικότητα των μετάλλων και η απορρόφησή τους μέσω του δέρματος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, όπως ερυθρότητα, κνησμό και άλλες μορφές αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

Πολλές μελέτες έχουν επίσης επισημάνει ότι η βαφή μαλλιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος, επομένως χρειάζεται περισσότερη προσοχή και έλεγχος της συχνότητας βαφής».

Τι να προσέξουμε στην επαφή με το δέρμα;

Ο Δρ. Zhao προειδοποιεί ότι το ντεκαπάζ και η βαφή απαιτούν πολλαπλά στάδια ώστε να «πιάσει» το χρώμα. Γι’ αυτό, όσο πιο έντονο και φωτεινό είναι το χρώμα, τόσο πιο επιβλαβές είναι για τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.

Ο ίδιος συνιστά πριν από τη βαφή να εφαρμόζεται πάντα προστατευτική λοσιόν για το τριχωτό, να αποφεύγονται προϊόντα άγνωστης προέλευσης και να δίνεται προσοχή ώστε η βαφή να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα πίσω από τα αυτιά, τον λαιμό ή το πρόσωπο, καθώς έτσι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αλλεργιών. Επιπλέον, η έντονη οσμή ορισμένων βαφών μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό και να προκαλέσει αλλεργίες ή άσθμα, επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον οργανισμό σας;

Η βαφή μαλλιών επηρεάζει τον οργανισμό σε κάποιο βαθμό, γι’ αυτό η φροντίδα του σώματος μετά τη βαφή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο δερματολόγος Δρ. Chiu Chiu-ming υπενθυμίζει να πίνουμε άφθονο νερό και να λαμβάνουμε συμπληρώματα βιταμίνης C μετά τη βαφή. Το νερό βοηθά στην ενίσχυση του μεταβολισμού και στην ταχύτερη αποβολή καταλοίπων από τον οργανισμό, ενώ η βιταμίνη C έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και μειώνει το φορτίο του σώματος.

Παράλληλα, προτείνει στην καθημερινή διατροφή την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών που περιέχουν βιταμίνη C, όπως ακτινίδια, λεμόνια ή πορτοκάλια, ώστε να βοηθηθεί ο οργανισμός να αντισταθεί στις πιθανές βλάβες που προκαλούν οι χρωστικές.

Πώς θα αποφύγετε το σπάσιμο των μαλλιών και τον ερεθισμό του δέρματος

Συχνά ακούμε ότι η βαφή και η περμανάντ δεν θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα, όμως για όσους δεν έχουν χρόνο, αυτό φαίνεται η πιο βολική λύση. Γιατί όμως οι κομμωτές και οι γιατροί συστήνουν να μη γίνονται την ίδια ημέρα; Ο Zhao Zhaoming εξηγεί: «Η βαφή και η περμανάντ περιλαμβάνουν διαφορετικές χημικές ουσίες και ο συνδυασμός τους την ίδια στιγμή είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα μαλλιά και το δέρμα. Όχι μόνο τα μαλλιά σπάνε πιο εύκολα, αλλά αυξάνεται και η ευαισθησία του τριχωτού. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να γίνονται ξεχωριστά».

Βαφή ή περμανάντ: Ποια διαδικασία είναι πιο βλαβερή για τα μαλλιά

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η βαφή είναι βλαβερή για το δέρμα, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι η περμανάντ είναι ακόμη πιο επιβλαβής.

Ο Zhao Zhaoming εξηγεί ότι είτε πρόκειται για ζεστή είτε για κρύα περμανάντ, η διαδικασία είναι πολύ επιβαρυντική για τα μαλλιά. Είτε τα ίσια μαλλιά γίνονται σγουρά είτε τα σγουρά ίσια, απαιτείται έντονη χημική διέγερση για να αλλάξει το σχήμα της τρίχας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητάς της και το σπάσιμο. Επομένως, για την προστασία των μαλλιών από το φριζάρισμα και τη φθορά, η περμανάντ θα πρέπει να αποφεύγεται ακόμη περισσότερο από τη βαφή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασε το 2024 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη θέρμανση και την ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να καταγράφει επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

