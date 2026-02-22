Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 22.02.2026 - 12:31
Σε συναγερμό τέθηκαν για τρίτη ημέρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες μετά τους ελέγχους που διενήργησαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στα Λειβάδια, εντόπισαν νέα κρούσματα του αφθώδους πυρετού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Παράλληλα, στην Αραδίππου, υπό τον φόβο εξάπλωσης του ιού, οι αρμόδιοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλία και ξεκίνησαν ήδη από το πρωί ψεκασμούς και προληπτικές απολυμάνσεις, σε μία προσπάθεια να θωρακίσουν την περιοχή και να περιορίσουν κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω διασποράς της νόσου. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρυνίζουν πως, η Αραδιππου προχωρησε με τροχόλουτρα κατόπιν οδηγιών που δοθηκαν απο το Υπουργείο Γεωργίας, μετά από οδηγίες και προδιαγραφές που έχουν στείλει.

Οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Αραδίππου, η οποία σύμφωνα με τον δήμαρχο Χριστόδουλο Παρτού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, φαίνεται πως έχουν λάβει τα δικά τους μέτρα προστασίας, σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν την επέκταση του αφθώδους πυρετού στις μονάδες τους. Η ανησυχία είναι διάχυτη, καθώς μία ενδεχόμενη εξάπλωση θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρό πλήγμα τόσο στην τοπική παραγωγή όσο και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Ακύρωση εκδήλωσης Καθαράς Δευτέρας στην Βορόκληνη λόγω μέτρων

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο αγελαδοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου ανέφερε πως «δυστυχώς με το γεγονός που συνέβη στα Λειβάδια, προσπαθούμε εμείς οι παραγωγοί να λάβουμε μέτρα για την προστασία των περιουσιών μας, διότι ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος. Το κράτος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρέπει να μας βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός και πιστεύω ότι με τη σωστή συνεργασία θα το αντιμετωπίσουμε», και πρόσθεσε πως, «είδαμε πράγματα στην περιοχή ακατανόητα. Αυτοκίνητο παραλάμβανε ζώα προσβεβλημένα από τον ιό, χωρίς να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα, κάτι που αποτελεί άμεσο τρόπο μετάδοσης της ασθένειας και αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς».

Επιπρόσθετα ο κτηνοτρόφος Ανδρέας Σημεού σε δηλώσεις του από το σημείο ανέφερε πως «δεν έχω καμία σχέση με τα κατεχόμενα. Είναι έγκλημα αν υπάρχουν άνθρωποι που να φέρνουν φάρμακα ή τροφές. Είδαμε τι μπορεί να προκαλέσει το χαμηλότερο κόστος. Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν στα κατεχόμενα κρούσματα, ως κράτος τι μέτρα λάβαμε; Έπρεπε η νεκρή ζώνη να επανδρωθεί για να μην μπορεί να περάσει τίποτα». Με τη δήλωσή του θέτει ζήτημα ενίσχυσης των ελέγχων και αποτελεσματικότερης επιτήρησης των ευαίσθητων περιοχών.

Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωσή του οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημείωσαν πως απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του παθογόνου παράγοντα του Αφθώδους Πυρετού απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, χωρίς την πρότερη παραχώρηση σχετικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση επηρεάζει και τις μετακινήσεις προς τα σφαγεία.
«Προς τούτο, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση των κατά περίπτωση σχετικών αδειών», καταλήγει η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

