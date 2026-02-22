Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

 22.02.2026 - 14:43
VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

Σε μια πολύχρωμη θάλασσα μεταμορφώθηκε το κέντρο της Λεμεσός λόγω της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης. Η λεωφόρος Μακαρίου γέμισε από χιλιάδες καρναβαλιστές που, με ευφάνταστες στολές και σατιρική διάθεση, έδωσαν τον παλμό σε μια ανεπανάληπτη γιορτή.

Από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας κατέκλυσε τη διαδρομή της παρέλασης, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ζωντάνια, μουσικές και χειροκροτήματα. Τα άρματα, εντυπωσιακά και πρωτότυπα, απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, ενώ οι ομάδες των καρναβαλιστών δεν σταμάτησαν στιγμή να χορεύουν και να διασκεδάζουν.

Η πόλη έδειξε για ακόμη μια χρονιά γιατί θεωρείται η «βασίλισσα» του καρναβαλιού στην Κύπρο, συνδυάζοντας παράδοση, δημιουργικότητα και αστείρευτο κέφι. Το γλέντι κορυφώνεται με ρυθμούς που ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους, επιβεβαιώνοντας πως το καρναβάλι στη Λεμεσό δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, αλλά θεσμός που ενώνει ολόκληρη την πόλη σε μια μεγάλη, χαρούμενη αγκαλιά.

Δείτε βίντεο ΕΔΩ.

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

