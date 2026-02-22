Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Δήμος Αραδίππου ανταποκρίθηκε στις σχετικές υποδείξεις και προχωρεί στην κατασκευή τροχόλουτρων, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων απολύμανσης στις κτηνοτροφικές του περιοχές.

Όπως επισημαίνεται, σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς όλες τις Τοπικές Αρχές, καλώντας τις να λάβουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους. Στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν ήδη να εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι.

Παράλληλα, σχετική επιστολή διαβιβάστηκε στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία απολύμανσης – δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα – ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλαπλά σημεία εισόδου, αυτά θα πρέπει να κλείσουν, ώστε η πρόσβαση να γίνεται αποκλειστικά μέσω των καθορισμένων σημείων απολύμανσης.

Το Τμήμα Γεωργίας έχει ήδη αποστείλει στις Τοπικές Αρχές τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των τροχόλουτρων, διευκρινίζοντας ότι το κόστος θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.