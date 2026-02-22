Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

 22.02.2026 - 14:57
Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

Συστάσεις προς τις τοπικές Αρχές για άμεση λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές εξέδωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Δήμος Αραδίππου ανταποκρίθηκε στις σχετικές υποδείξεις και προχωρεί στην κατασκευή τροχόλουτρων, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων απολύμανσης στις κτηνοτροφικές του περιοχές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Σε επιφυλακή Ορόκλινη και Λειβάδια λόγω των θετικών κρουσμάτων - Παρέχουν υποστηρικτές υπηρεσίες

Όπως επισημαίνεται, σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς όλες τις Τοπικές Αρχές, καλώντας τις να λάβουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους. Στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν ήδη να εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι.

Παράλληλα, σχετική επιστολή διαβιβάστηκε στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία απολύμανσης – δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα – ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλαπλά σημεία εισόδου, αυτά θα πρέπει να κλείσουν, ώστε η πρόσβαση να γίνεται αποκλειστικά μέσω των καθορισμένων σημείων απολύμανσης.

Το Τμήμα Γεωργίας έχει ήδη αποστείλει στις Τοπικές Αρχές τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των τροχόλουτρων, διευκρινίζοντας ότι το κόστος θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

