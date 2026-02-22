Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

 22.02.2026 - 15:28
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

Τις τελευταίες μέρες, το ΤΑΕ Λεμεσού έγινε δέκτης παραπόνων όπου φαίνεται επιτήδειοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), επισκέπτονται ανυποψίαστους πολίτες από τους οποίους αποσπούν χρήματα για δήθεν αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, επιτήδειοι επισκέπτονται οικίες ή και διαμερίσματα ανυποψίαστων πολιτών όπου μιλώντας την ελληνική γλώσσα, προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ, και προβαίνουν δήθεν σε αποκατάσταση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιτήδειοι φαίνεται να κατεβάζουν την ασφάλεια παροχής ρεύματος από τον εξωτερικό πίνακα ηλεκτροδότησης της ΑΗΚ, ούτως ώστε να δημιουργούν την εντύπωση στους ενοίκους ότι υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης, και ακολούθως αφού ανεβάζουν ξανά τον δείκτη ασφάλειας για παροχή ρεύματος, προσποιούνται ότι προέβησαν στην επιδιόρθωση του προβλήματος και ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες, χρηματικά ποσά για τις δήθεν εργασίες που έκαναν.

Ενόψει των πιο πάνω, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υποψιασμένο, και σε περίπτωση που επέλθει στην αντίληψη του τέτοιο ή παρόμοιο περιστατικό, να επικοινωνήσει αμέσως με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25805057, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες
Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αγνώριστος χωρίς νυστέρι: Νοτιοκορεάτης «μεταμορφώθηκε» χωρίς πλαστική επέμβαση
Πέθανε η Ελένη Θεοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας -Ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα

 22.02.2026 - 15:18
Επόμενο άρθρο

Παντρεύτηκε η Μπάγια Αντωνοπούλου! Το γλέντι στο bachelorette και το μυστήριο

 22.02.2026 - 15:27
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  22.02.2026 - 12:31
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

  •  22.02.2026 - 15:14
VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

  •  22.02.2026 - 14:43
Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

  •  22.02.2026 - 14:57
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

  •  22.02.2026 - 15:28
Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

  •  22.02.2026 - 11:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα