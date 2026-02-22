Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

Συγκεκριμένα, επιτήδειοι επισκέπτονται οικίες ή και διαμερίσματα ανυποψίαστων πολιτών όπου μιλώντας την ελληνική γλώσσα, προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ, και προβαίνουν δήθεν σε αποκατάσταση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιτήδειοι φαίνεται να κατεβάζουν την ασφάλεια παροχής ρεύματος από τον εξωτερικό πίνακα ηλεκτροδότησης της ΑΗΚ, ούτως ώστε να δημιουργούν την εντύπωση στους ενοίκους ότι υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης, και ακολούθως αφού ανεβάζουν ξανά τον δείκτη ασφάλειας για παροχή ρεύματος, προσποιούνται ότι προέβησαν στην επιδιόρθωση του προβλήματος και ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες, χρηματικά ποσά για τις δήθεν εργασίες που έκαναν.

Ενόψει των πιο πάνω, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υποψιασμένο, και σε περίπτωση που επέλθει στην αντίληψη του τέτοιο ή παρόμοιο περιστατικό, να επικοινωνήσει αμέσως με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25805057, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460.