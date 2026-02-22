Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΆγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

 22.02.2026 - 15:14
Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

Υπόθεση επίθεσης, τραυματισμού, και μαχαιροφορίας, που σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα, σε υποστατικό στην επαρχία Πάφου, διερευνά η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 42 ετών.

Κατόπιν πληροφορίας που λήφθηκε λίγο μετά τις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, σχετικά με επίθεση που δέχθηκε θαμώνας υποστατικού στην επαρχία Πάφου, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξαν, άντρας ηλικίας 42 ετών, θαμώνας στο υποστατικό, πρόταξε μαχαίρι και τραυμάτισε άλλο θαμώνα, ηλικίας 25 ετών, μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχαν.

Οι 25χρονος και 42χρονος μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, όπου διαπιστώθηκε ότι, ο 25χρονος έφερε τραύματα στον λαιμό και στον ώμο, ενώ ο 42χρονος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν εξετάσεων και στη συνέχεια ο 25χρονος απεχώρησε οικειοθελώς, ενώ ο 42χρονος έλαβε εξιτήριο.

Το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 25χρονος και 42χρονος τραυματίστηκαν διερευνώνται. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, εναντίον του 42χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες
Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αγνώριστος χωρίς νυστέρι: Νοτιοκορεάτης «μεταμορφώθηκε» χωρίς πλαστική επέμβαση
Πέθανε η Ελένη Θεοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

H αποκάλυψη της Κατερίνας Καραβάτου: «Άκουσα ότι είχε πει κάτι πολύ χοντρό για μένα»

 22.02.2026 - 15:12
Επόμενο άρθρο

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας -Ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα

 22.02.2026 - 15:18
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  22.02.2026 - 12:31
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

Άγρια επίθεση μετά από λογομαχία: Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 25χρονο - Χειροπέδες σε 42χρονο

  •  22.02.2026 - 15:14
VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

VIDEO: «Πλημμύρισε» από χρώμα και κόσμο η Λεμεσός - Εκρηκτική η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση

  •  22.02.2026 - 14:43
Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό - Οδηγίες για άμεσα μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές

  •  22.02.2026 - 14:57
Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

Προσοχή: Παριστάνουν υπαλλήλους της ΑΗΚ και «τσεπώνουν» χρήματα - Πώς εξαπατούν πολίτες

  •  22.02.2026 - 15:28
Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

  •  22.02.2026 - 11:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα