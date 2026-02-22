Αφθώδης πυρετός: Αυστηρά μέτρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - Έρχονται Κύπρο Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες

Τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν:

Αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών για την αποτροπή εισόδου αδέσποτων ζώων και τρωκτικών.

Απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται της μονάδας, μέσω ειδικών τροχόλουτρων στις εισόδους και εξόδους.

Απολύμανση των προσώπων που εισέρχονται ή εξέρχονται της εκτροφής.

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους επισκέπτες και σωστή διαχείρισή τους μετά την επίσκεψη.

Καταγραφή της προέλευσης και προηγούμενης στάσης των οχημάτων και των επισκεπτών.

Χρήση ζωοτροφών αποκλειστικά από εγκεκριμένες χώρες, με διεξοδικό έλεγχο και τεκμηρίωση μέσω συνοδευτικών εγγράφων.

Καθαρισμός και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών.

Συστηματική αποκομιδή κοπριάς και απορροή υγρών συλλογών.

Συνεχής επιθεώρηση και έλεγχος του ζωικού κεφαλαίου για ύποπτα συμπτώματα Αφθώδους Πυρετού.

Άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για οποιαδήποτε υποψία εκδήλωσης ασθένειας.

Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι:

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας και την Υπηρεσία Θήρας, θα διενεργούνται ψεκασμοί σε επιλεγμένες εισόδους των κτηνοτροφικών περιοχών της επαρχίας Λάρνακας, με σταδιακή επέκταση και σε άλλες περιοχές. Οι υπόλοιπες προσβάσεις θα παραμείνουν κλειστές.

Έχει ζητηθεί η μετάκληση της ομάδας Κτηνιατρικών Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο.

Από σήμερα, οι λειτουργοί Τύπου μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά στις 19:00 από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η τήρηση των μέτρων είναι υποχρεωτική και καθοριστική για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών στα ζώα.