ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

 22.02.2026 - 18:16
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

Υπό πενθήμερη κράτηση, δυνάμει δικαστικού διατάγματος που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, τέθηκε άντρας ηλικίας 30 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας, και ληστείας, που διαπράχθηκαν τον Φεβρουάριο, 2024, στη Λάρνακα.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που διενήργησε χθες στη Λεμεσό η ΥΚΑΝ και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο διερεύνησης από το ΤΑΕ Λάρνακας, της υπόθεσης διάρρηξης και ληστείας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της υπόθεσης, γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου 2024, τέσσερα πρόσωπα, διέρρηξαν και εισήλθαν στην οικία 59χρονης στη Λάρνακα και υπό την απειλή ψαλιδιού κλαδέματος, έθεσαν υπό περιορισμό, σε δωμάτιο της οικίας, τόσο την 59χρονη, όσο και τις δύο οικιακές βοηθούς της, ηλικίας 34 και 35 ετών. Ακολούθως, οι δράστες αφού έκλεψαν διάφορα χρυσαφικά, ρολόγια και χρηματικό ποσό, τράπηκαν σε φυγή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

