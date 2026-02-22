«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

Ο 30χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που διενήργησε χθες στη Λεμεσό η ΥΚΑΝ και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο διερεύνησης από το ΤΑΕ Λάρνακας, της υπόθεσης διάρρηξης και ληστείας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της υπόθεσης, γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου 2024, τέσσερα πρόσωπα, διέρρηξαν και εισήλθαν στην οικία 59χρονης στη Λάρνακα και υπό την απειλή ψαλιδιού κλαδέματος, έθεσαν υπό περιορισμό, σε δωμάτιο της οικίας, τόσο την 59χρονη, όσο και τις δύο οικιακές βοηθούς της, ηλικίας 34 και 35 ετών. Ακολούθως, οι δράστες αφού έκλεψαν διάφορα χρυσαφικά, ρολόγια και χρηματικό ποσό, τράπηκαν σε φυγή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις