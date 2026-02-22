Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

Όπως τόνισε, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν προς το παρόν έξι μονάδες ζώων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τις αντιμετωπίζουν ως μία ενιαία επιδημιολογική οντότητα, λόγω της στενής μεταξύ τους σύνδεσης.

Συνολικά, 5.000 ζώα έχουν μολυνθεί με τον ιό, ενώ η προέλευση του παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Πιθανές Παράνομες Διακινήσεις Ζώων και Προϊόντων

Ο κ. Πίπης υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες για ενδεχόμενες παράνομες μεταφορές ζώων ή ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές.

«Οποιαδήποτε τέτοια διακίνηση είναι απαγορευμένη από τον νόμο, ανεξάρτητα από προσωπικά συμφέροντα», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση ζωοτροφών, όπως ο σανός, που φαίνεται να προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές και να είναι τουρκικής προέλευσης.

Στόχος: Εντοπισμός της Πηγής και Αναχαίτιση της Νόσου

Η Υπηρεσία συνεχίζει την επιδημιολογική διερεύνηση με στόχο τον πλήρη εντοπισμό της πηγής του ιού και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Η συμμετοχή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο ενισχύει την ανασκόπηση της κατάστασης και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού.