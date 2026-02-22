Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

 22.02.2026 - 19:06
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

Σε διάσκεψη Τύπου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ενημέρωσε για τα τελευταία περιστατικά αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Όπως τόνισε, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν προς το παρόν έξι μονάδες ζώων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τις αντιμετωπίζουν ως μία ενιαία επιδημιολογική οντότητα, λόγω της στενής μεταξύ τους σύνδεσης.

Συνολικά, 5.000 ζώα έχουν μολυνθεί με τον ιό, ενώ η προέλευση του παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Νέα κρούσματα στα Λειβάδια - Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πιθανές Παράνομες Διακινήσεις Ζώων και Προϊόντων

Ο κ. Πίπης υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες για ενδεχόμενες παράνομες μεταφορές ζώων ή ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές.

«Οποιαδήποτε τέτοια διακίνηση είναι απαγορευμένη από τον νόμο, ανεξάρτητα από προσωπικά συμφέροντα», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση ζωοτροφών, όπως ο σανός, που φαίνεται να προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές και να είναι τουρκικής προέλευσης.

Στόχος: Εντοπισμός της Πηγής και Αναχαίτιση της Νόσου

Η Υπηρεσία συνεχίζει την επιδημιολογική διερεύνηση με στόχο τον πλήρη εντοπισμό της πηγής του ιού και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Η συμμετοχή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο ενισχύει την ανασκόπηση της κατάστασης και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού.

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

