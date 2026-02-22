Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη και Κυριακή) δίνοντας ιδανικές επιλογές τόσο για ένα γρήγορο city break όσο και για μια πιο χαλαρή ανοιξιάτικη απόδραση. Από τις ηλιόλουστες λεωφόρους και τις πολύχρωμες αγορές μέχρι την εμβληματική αρχιτεκτονική του Antoni Gaudí, η πόλη σε καλεί να την ανακαλύψεις ξανά.

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής ξεκινούν από €144*, καθιστώντας το ταξίδι ιδιαίτερα προσιτό είτε πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι είτε για αναψυχή. Οι πτήσεις αναχωρούν από το αεροδρόμιο Λάρνακας, προσφέροντας μια πρακτική και άνετη σύνδεση με έναν από τους πιο αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Είτε σχεδιάζεις μια πολιτιστική εξερεύνηση, είτε ένα αυθόρμητο weekend getaway, η Βαρκελώνη σε περιμένει — και το ταξίδι ξεκινά από εδώ.

Κλείσε θέση, ΕΔΩ.

Με πληροφορίες από Checkincyprus.com.