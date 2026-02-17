Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΕνδιαφέρει γονείς: Με αυτές τις 2 αεροπορικές εταιρείες τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν - Όλες οι πληροφορίες
TRAVEL

Ενδιαφέρει γονείς: Με αυτές τις 2 αεροπορικές εταιρείες τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν - Όλες οι πληροφορίες

 17.02.2026 - 09:22
Ενδιαφέρει γονείς: Με αυτές τις 2 αεροπορικές εταιρείες τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν - Όλες οι πληροφορίες

Αυτή είναι η αφορμή που περίμενες για να κλείσεις το ταξίδι που ήθελες! Και σου την δίνουν αυτήν την περίοδο τόσο η Aegean όσο και η Sky Express, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι μαζί τους τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν.

Πιο συγκεκριμένα, η Aegean ανακοίνωσε ότι τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν με τη νέα προσφορά της Aegean, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας απολαμβάνουν έως 30% έκπτωση στα εισιτήριά τους. Τώρα η οικογένεια έρχεται πρώτη και το μόνο που θα σε απασχολεί είναι να ανακαλύψετε μαζί νέους προορισμούς και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που κρατούν για πάντα!

Προνόμια ForFamilies προσφοράς:

100% έκπτωση σε βρέφη και παιδιά (έως και 11 ετών) επιλέγοντας τον Family ναύλο

100% έκπτωση στα βρέφη και 20% έκπτωση στα παιδιά (έως και 11 ετών) επιλέγοντας τον ComfortFlex ναύλο

Έως 30% έκπτωση στους υπόλοιπους επιβάτες επιλεγοντας τον Family ναύλο

x2 Miles+Bonus μίλια με τους ναύλους Family και ComfortFlex

Η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις του δικτύου μας, μεταξύ 01/03/2026 – 30/11/2026

Λήγει 19/02. Όροι και προϋποθέσεις, εδώ.

Όσον αφορά τη Sky Express, ανακοίνωσε ότι τα παιδιά ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ* με τον ναύλο SKY enjoy έως το φθινόπωρο*. Κλείστε θέση έως 19/2 και απολαύστε τις οικογενειακές διακοπές σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η SKY κάνει τα οικογενειακά ταξίδια πιο μαγικά από ποτέ! Τα παιδιά 2–12 ετών ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ* στον ναύλο SKY enjoy, για πτήσεις έως και το φθινόπωρο του 2026. Οι διακοπές γίνονται πιο ξέγνοιαστες από ποτέ και προγραμματίζονται από τώρα!

Κλείστε τις θέσεις σας οικογενειακώς έως 19 Φεβρουαρίου και ζήστε μαζί αξέχαστες στιγμές και περιπέτειες που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη σας.

Με κωδικό: FAMILY

Κλείσε θέση έως 19/02

Ισχύει για ταξίδια από 27/02/2026 έως 26/10/2026*.

SKY Enjoy: Δωρεάν αποσκευή 23kg, χειραποσκευή & προσωπικό αντικείμενο, δωρεάν επιλογή θέσης και προτεραιότητα στην παραλαβή αποσκευών στον προορισμό σας και δωρεάν αλλαγές πτήσης. Επιπλέον, περάστε γρήγορα τον έλεγχο με Fast Lane και χαλαρώστε στο SKY Lounge (όπου διατίθεται) δωρεάν για τις πτήσεις εσωτερικού.

Η προσφορά ισχύει για παιδιά από 2 έως 12 ετών.

*Όροι και Προϋποθέσεις εδώ.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Τι να κάνουμε όταν κάποιος πνίγεται από ξένο σώμα – Γιατί τα χτυπήματα στην πλάτη είναι σημαντικά
«Εξπρές» κακοκαιρία: Στο «μενού» βροχές, καταιγίδες και σκόνη – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Καρτέρι» τρόμου στη Λεμεσό: Έκλεισαν τον δρόμο σε 46χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο – Χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν είναι στην Κίνα αλλά στην Κύπρο: Εντυπωσιακό drone show στον ουρανό του Παραλιμνίου για το Καρναβάλι - Δείτε βίντεο

 17.02.2026 - 09:17
Επόμενο άρθρο

Η στιγμή που πατέρας πυροβολεί τη σύζυγο και τα παιδιά του σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ - «Χρησιμοποιούσε γυναικείο όνομα»

 17.02.2026 - 09:20
LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

  •  17.02.2026 - 09:43
Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

  •  17.02.2026 - 06:55
Κυπριακό σε τροχιά έντασης: Διαφωνίες με Ολγκίν, εσωτερικές αντιδράσεις και μηνύματα προς τον ΟΗΕ

Κυπριακό σε τροχιά έντασης: Διαφωνίες με Ολγκίν, εσωτερικές αντιδράσεις και μηνύματα προς τον ΟΗΕ

  •  17.02.2026 - 06:43
Βίντεο: Διαψεύδει ο Στεφάνου την Χαραλαμπίδου: «Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο» - Νέες αιχμές στο πολιτικό ρήγμα

Βίντεο: Διαψεύδει ο Στεφάνου την Χαραλαμπίδου: «Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο» - Νέες αιχμές στο πολιτικό ρήγμα

  •  17.02.2026 - 08:51
Αντίστροφη μέτρηση για Ν. Σύκα και ΔΗΣΥ - Σήμερα η απόφαση στο Αστικό Δικαστήριο

Αντίστροφη μέτρηση για Ν. Σύκα και ΔΗΣΥ - Σήμερα η απόφαση στο Αστικό Δικαστήριο

  •  17.02.2026 - 08:47
Έκθεση καταπέλτης: €18,5εκ. ανείσπρακτα στο Κτηματολόγιο – Υποθέσεις πολιτών σε εκκρεμότητα ακόμη και από το 1973

Έκθεση καταπέλτης: €18,5εκ. ανείσπρακτα στο Κτηματολόγιο – Υποθέσεις πολιτών σε εκκρεμότητα ακόμη και από το 1973

  •  17.02.2026 - 09:03
«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα

«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα

  •  17.02.2026 - 09:43
Σου αρέσει το ψάρι; Αγαπημένο θαλασσινό εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του - Δείτε φωτογραφίες

Σου αρέσει το ψάρι; Αγαπημένο θαλασσινό εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.02.2026 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα