Ενδιαφέρει γονείς: Με αυτές τις 2 αεροπορικές εταιρείες τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν - Όλες οι πληροφορίες

Πιο συγκεκριμένα, η Aegean ανακοίνωσε ότι τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν με τη νέα προσφορά της Aegean, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας απολαμβάνουν έως 30% έκπτωση στα εισιτήριά τους. Τώρα η οικογένεια έρχεται πρώτη και το μόνο που θα σε απασχολεί είναι να ανακαλύψετε μαζί νέους προορισμούς και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που κρατούν για πάντα!

Προνόμια ForFamilies προσφοράς:

100% έκπτωση σε βρέφη και παιδιά (έως και 11 ετών) επιλέγοντας τον Family ναύλο

100% έκπτωση στα βρέφη και 20% έκπτωση στα παιδιά (έως και 11 ετών) επιλέγοντας τον ComfortFlex ναύλο

Έως 30% έκπτωση στους υπόλοιπους επιβάτες επιλεγοντας τον Family ναύλο

x2 Miles+Bonus μίλια με τους ναύλους Family και ComfortFlex

Η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις του δικτύου μας, μεταξύ 01/03/2026 – 30/11/2026

Λήγει 19/02. Όροι και προϋποθέσεις, εδώ.

Όσον αφορά τη Sky Express, ανακοίνωσε ότι τα παιδιά ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ* με τον ναύλο SKY enjoy έως το φθινόπωρο*. Κλείστε θέση έως 19/2 και απολαύστε τις οικογενειακές διακοπές σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η SKY κάνει τα οικογενειακά ταξίδια πιο μαγικά από ποτέ! Τα παιδιά 2–12 ετών ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ* στον ναύλο SKY enjoy, για πτήσεις έως και το φθινόπωρο του 2026. Οι διακοπές γίνονται πιο ξέγνοιαστες από ποτέ και προγραμματίζονται από τώρα!

Κλείστε τις θέσεις σας οικογενειακώς έως 19 Φεβρουαρίου και ζήστε μαζί αξέχαστες στιγμές και περιπέτειες που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη σας.

Με κωδικό: FAMILY

Κλείσε θέση έως 19/02

Ισχύει για ταξίδια από 27/02/2026 έως 26/10/2026*.

SKY Enjoy: Δωρεάν αποσκευή 23kg, χειραποσκευή & προσωπικό αντικείμενο, δωρεάν επιλογή θέσης και προτεραιότητα στην παραλαβή αποσκευών στον προορισμό σας και δωρεάν αλλαγές πτήσης. Επιπλέον, περάστε γρήγορα τον έλεγχο με Fast Lane και χαλαρώστε στο SKY Lounge (όπου διατίθεται) δωρεάν για τις πτήσεις εσωτερικού.

Η προσφορά ισχύει για παιδιά από 2 έως 12 ετών.

*Όροι και Προϋποθέσεις εδώ.

