«Φωτιά, χρώμα και τρέλα»: Φαντασμαγορική η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό με την συμμετοχή 30.000 ατόμων

 22.02.2026 - 21:46
Φαντασμαγορική, γεμάτη χρώμα, παλμό, ζωντάνια και πολλή τρέλα ήταν και φέτος η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις του φετινού Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Λεμεσού για να παρακολουθήσουν την παρέλαση και να διασκεδάσουν σε καρναβαλίστικους ρυθμούς.

Πανδαισία χρωμάτων, ευφάνταστες στολές εμπνευσμένες από τεράστια γκάμα θεμάτων, από παραμύθια, επικαιρότητα, πολιτική σάτιρα, πελλόμασκες και συμμετοχές για φιλανθρωπικούς σκοπούς περιλάμβανε η φετινή καρναβαλίστική παρέλαση.

Με διάρκεια πάνω από πέντε ώρες, ήταν η μεγαλύτερη σε συμμετοχή τα τελευταία χρόνια, αφού έλαβαν μέρος περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες καρναβαλιστές σε 115 ομάδες.

«Εδώ και δέκα μέρες η Λεμεσός γιορτάζει το καρναβάλι. Σήμερα κορυφώνεται με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση. Είναι ανεπανάληπτο αυτό που έγινε και φέτος με την καρναβαλίστικη παρέλαση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Αρμεύτης.

Σύμμαχος των καρναβαλιστών στάθηκε ο καλός καιρός, ο οποίος επέτρεψε σε ντόπιους και επισκέπτες να κατακλύσουνε την πόλη και να χαρούν με την καρδιά τους την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε επί της λεωφόρου Μακαρίου.

Πυροτεχνήματα και χαρτοπόλεμος συνέθεσαν το σκηνικό της τελετής έναρξης της παρέλασης από τον δήμαρχο Λεμεσού, ο οποίος στη συνέχεια απένειμε τιμητικές πλακέτες σε βετεράνους καρναβαλιστές.

Επικεφαλής της καρναβαλίστικης παρέλασης ήταν η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας, την οποία ενσάρκωσε η Αμαρυλλίς Κυριάκου, με το εντυπωσιακό της άρμα, τη συνοδεία του και βεβαίως τη Βασιλική οικογένεια. Μαζί τους Δημοτικοί σΣύμβουλοι, οι μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και η φιλαρμονική του δήμου, ενώ προηγήθηκαν οι ομάδες κανταδόρων με τις καρναβαλίστικες μελωδίες τους.

Πολυπρόσωπες ομάδες καρναβαλιστών με πολύχρωμα κουστούμια χόρευαν με αστείρευτο κέφι ανάμεσα στα εντυπωσιακά άρματα της παρέλασης. Τόσο τα άρματα όσο και οι στολές των καρναβαλιστών ήταν εμπνευσμένες από καθημερινά θέματα, παραμύθια και δημοφιλείς σειρές, αλλά και την επικαιρότητα, πολιτική, οικονομική και αθλητική. Τα σατιρικά άρματα είχαν την τιμητική τους, ιδιαίτερα αυτά που σατίριζαν πολιτικούς ηγέτες, την αστυνομία, τα κακώς κείμενα στο ποδόσφαιρο και την έλλειψη χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Λεμεσού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

