Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

«Θέλω να αναφερθώ ειδικά στη διπλωματική διάσταση: στο όραμα που έχω μπροστά μου, θα δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, ουσιαστικά ένα “Εξάγωνο” συμμαχιών γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής. Αυτό περιλαμβάνει την Ινδία, αραβικά κράτη, αφρικανικές χώρες, μεσογειακές χώρες (Ελλάδα και Κύπρο), καθώς και ασιατικές χώρες που δεν θα αναφέρω προς το παρόν. Θα το παρουσιάσω με οργανωμένο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Περιγράφοντας τους σκοπούς αυτού του «Εξαγώνου» συμμαχιών, ο Μ. Νετανιάχου τόνισε ότι η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας «άξονας κρατών» που προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν με κοινή αντίληψη τις προκλήσεις από ριζοσπαστικούς άξονες, «τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο έχουμε πλήξει πολύ σκληρά, όσο και τον αναδυόμενο ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα».

Ο «σιιτικός» άξονας αφορά το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή, ενώ – και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία – ο «σουνιτικός» άξονας φαίνεται να στρέφεται στις προσπάθειες της Τουρκίας και του Πακιστάν να προσεταιριστούν χώρες όπως η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία για τη δημιουργία ενός ισχυρού μετώπου που θα έχει στόχο και το Ισραήλ.

Ο Ν.Μοντι αναμένεται να φθάσει την Τετάρτη στο Ισραήλ, σε μια υψηλού συμβολισμού επίσκεψη, καθώς καταδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει η Ινδία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο σχέδιο IMEC, αλλά και την πρόθεση της μεγάλης ασιατικής χώρας να ενδυναμώσει τη σχέση με το Ισραήλ. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων συμπαραγωγής εξοπλισμών, όπου το Ισραήλ θα συνεισφέρει με την υψηλή τεχνολογία που έχει αναπτύξει, ενώ – όπως είπε ο κ. Νετανιάχου – οι συνομιλίες θα εστιαστούν στη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική υπολογιστική.

Ο Ινδός πρωθυπουργός θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, θα παραστεί με τον Μ. Νετανιάχου σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ και θα επισκεφθούν επίσης το Γιαντ Βασέμ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr




