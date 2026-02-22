Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

 22.02.2026 - 20:49
Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο Ισραήλ, που θα σηματοδοτήσει μια στρατηγική συμμαχική σχέση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε το όραμά του για το «Εξάγωνο» συμμαχιών, το οποίο θα αποτελέσει αντίβαρο τόσο στον σιιτικό όσο και στον σουνιτικό εξτρεμισμό, σχήμα στο οποίο συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Θέλω να αναφερθώ ειδικά στη διπλωματική διάσταση: στο όραμα που έχω μπροστά μου, θα δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, ουσιαστικά ένα “Εξάγωνο” συμμαχιών γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής. Αυτό περιλαμβάνει την Ινδία, αραβικά κράτη, αφρικανικές χώρες, μεσογειακές χώρες (Ελλάδα και Κύπρο), καθώς και ασιατικές χώρες που δεν θα αναφέρω προς το παρόν. Θα το παρουσιάσω με οργανωμένο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Περιγράφοντας τους σκοπούς αυτού του «Εξαγώνου» συμμαχιών, ο Μ. Νετανιάχου τόνισε ότι η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας «άξονας κρατών» που προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν με κοινή αντίληψη τις προκλήσεις από ριζοσπαστικούς άξονες, «τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο έχουμε πλήξει πολύ σκληρά, όσο και τον αναδυόμενο ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα».

Ο «σιιτικός» άξονας αφορά το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή, ενώ – και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία – ο «σουνιτικός» άξονας φαίνεται να στρέφεται στις προσπάθειες της Τουρκίας και του Πακιστάν να προσεταιριστούν χώρες όπως η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία για τη δημιουργία ενός ισχυρού μετώπου που θα έχει στόχο και το Ισραήλ.

Ο Ν.Μοντι αναμένεται να φθάσει την Τετάρτη στο Ισραήλ, σε μια υψηλού συμβολισμού επίσκεψη, καθώς καταδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει η Ινδία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο σχέδιο IMEC, αλλά και την πρόθεση της μεγάλης ασιατικής χώρας να ενδυναμώσει τη σχέση με το Ισραήλ. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων συμπαραγωγής εξοπλισμών, όπου το Ισραήλ θα συνεισφέρει με την υψηλή τεχνολογία που έχει αναπτύξει, ενώ – όπως είπε ο κ. Νετανιάχου – οι συνομιλίες θα εστιαστούν στη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική υπολογιστική.

Ο Ινδός πρωθυπουργός θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, θα παραστεί με τον Μ. Νετανιάχου σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ και θα επισκεφθούν επίσης το Γιαντ Βασέμ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας: «Βαθιά αισθητή η απουσία της» - Δείτε φωτογραφία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Όταν βαριέσαι να περπατήσεις... Το πάρκινγκ είναι δίπλα αλλά διάλεξε τη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφία
«Τίτλοι τέλους» για δημοφιλές και ιστορικό στέκι του νησιού - Κατεβάζει ρολά μετά από πολύχρονη λειτουργία
VIDEO: Όταν η μετακόμιση στην Κύπρο δεν μπορεί να περιμένει - Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες
Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες

 22.02.2026 - 20:40
Επόμενο άρθρο

Πρωτοφανές περιστατικό: Γυναίκα ξεγέλασε την κολλητή της για να έχει ερωτικές επαφές μαζί της - Την έπεισε ότι ήταν σε σχέση με άντρα

 22.02.2026 - 21:05
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

  •  22.02.2026 - 19:06
Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

  •  22.02.2026 - 20:05
Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

  •  22.02.2026 - 20:49
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

  •  22.02.2026 - 18:16
«Φωτιά, χρώμα και τρέλα»: Φαντασμαγορική η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό με την συμμετοχή 30.000 ατόμων

«Φωτιά, χρώμα και τρέλα»: Φαντασμαγορική η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό με την συμμετοχή 30.000 ατόμων

  •  22.02.2026 - 21:46
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

  •  22.02.2026 - 17:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα