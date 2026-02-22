«Τίτλοι τέλους» για δημοφιλές και ιστορικό στέκι του νησιού - Κατεβάζει ρολά μετά από πολύχρονη λειτουργία

Μετά από μακρά δικαστική διαμάχη, το δικαστήριο δικαίωσε τον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος ανακτά τον χώρο και προχωρά άμεσα σε διαδικασία προκήρυξης προσφορών για νέους διαχειριστές.

Το καφέ, που λειτούργησε το 2005 μετά την ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για Λεμεσιανούς και χειμερινούς κολυμβητές, ξεχώρισε όλα αυτά τα χρόνια για τον προσιτό και «λαϊκό» του χαρακτήρα. Η τελευταία ημέρα λειτουργίας ήταν τη Δευτέρα, με τους μέχρι πρότινος διαχειριστές να παραδίδουν τον χώρο στον δήμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος εξετάζει την άμεση επαναλειτουργία του καφέ μέσω νέου διαγωνισμού, με πρόθεση να ενσωματωθούν στους όρους συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την τιμολόγηση βασικών προϊόντων, όπως ο καφές και το νερό. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το νέο ενοίκιο θα αντανακλά την πραγματική αξία του ακινήτου, αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδα του δήμου.

Η δικαστική υπόθεση περιλάμβανε και οικονομικές αξιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, με την απόφαση να εκκρεμεί σε επόμενο στάδιο, καθώς ο μέχρι πρότινος διαχειριστής προτίθεται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Με πληροφορίες από εφ. Πολίτης