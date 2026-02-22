Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες

 22.02.2026 - 20:16
Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει να κινείται ο όμιλος Leonardo Hotels, παρουσιάζοντας τρία νέα έργα που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στον τομέα της φιλοξενίας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νέο Venetian Hotel by Leonardo Boutique member of Fattal Group, το οποίο αναμένεται να προσθέσει μια διαφορετική, πιο εκλεπτυσμένη πρόταση διαμονής στην πρωτεύουσα.

Lobby01.jpg

Το boutique ξενοδοχείο θα ανοίξει τις πόρτες του σε περίπου δύο μήνες, στην οδό Αρνάλδας, σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές γωνιές της Λευκωσία. Τοποθετημένο απέναντι από τα εμβληματικά Ενετικά Τείχη Λευκωσίας, φιλοδοξεί να συνδυάσει την ιστορική ταυτότητα της πόλης με σύγχρονες υπηρεσίες φιλοξενίας.

4.jpg

Το νέο κατάλυμα θα διαθέτει 71 δωμάτια, απευθυνόμενο τόσο σε επισκέπτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες ταξιδιώτες που αναζητούν διαμονή στο κέντρο της πόλης. Στο ισόγειο θα λειτουργεί all day εστιατόριο, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί όχι μόνο τους ενοίκους αλλά και το ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας τη γαστρονομική ζωή της περιοχής.

Bar01b.jpg

Με το νέο αυτό άνοιγμα, η Leonardo Hotels επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επενδύσει ουσιαστικά στην κυπριακή αγορά, προσφέροντας εμπειρίες φιλοξενίας που συνδυάζουν τοποθεσία, design και λειτουργικότητα, μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας.

1.jpg

2.jpg

Bar02b.jpg

 

 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

