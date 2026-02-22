Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

 22.02.2026 - 20:05
Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην επαρχία Λάρνακας, από την οποία κλάπηκαν μεταξύ άλλων και δύο κυνηγετικά πυροβόλα όπλα, διερευνά η Αστυνομία, που στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη 17χρονου. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα σήμερα, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας, μεταξύ των ωρών 10.50 χθες το βράδυ και 0225 τα ξημερώματα σήμερα, διαπράχθηκε διάρρηξη της κατοικίας του, από όπου και κλάπηκε ένας μεταλλικός οπλοβαστός, διαστάσεων 160Χ40 εκατοστόμετρων, γκρίζου χρώματος, βάρους 50 κιλών περίπου, εντός του οποίου υπήρχαν δύο δίκαννα κυνηγετικά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 46χρονου, εντός του οπλοβαστού υπήρχε χρηματικό ποσό, καθώς και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, διαστάσεων 50Χ25 εκατοστόμετρων, άσπρου χρώματος, το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 17χρονου. Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

