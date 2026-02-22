Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στην είσοδο της Λευκωσίας - Όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στην είσοδο της Λευκωσίας - Όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 22.02.2026 - 20:30
VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στην είσοδο της Λευκωσίας - Όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην είσοδο της Λευκωσίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την σελίδα «Roadreport»,  τρία περιπολικά της Αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, προχωρώντας σε προσωρινό κλείσιμο της λωρίδας εξόδου, καθώς το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα ακινητοποιήθηκε στο μέσο του οδοστρώματος.

Εικόνες από τη σκηνή καταγράφουν ισχυρή παρουσία δυνάμεων έκτακτης ανάγκης, με περιπολικά οχήματα να φέρουν αναμμένους φάρους, ενώ ασθενοφόρο έφθασε για παροχή βοήθειας. Η τροχαία κίνηση στο σημείο διεξαγόταν μερικώς και υπό δυσκολία, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονταν για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την ομαλή διέλευση των οδηγών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οοδηγός φέρεται να είχε πρόθεση να κινηθεί ευθεία, ωστόσο εισήλθε λανθασμένα στη λωρίδα καθόδου που οδηγεί σε κυκλικό κόμβο. Στην προσπάθειά του να επανέλθει στη σωστή πορεία, πραγματοποίησε απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε μεγάλο πράσινο πλαστικό διαχωριστικό οδικής κυκλοφορίας που ήταν τοποθετημένο κατά μήκος του δρόμου.

Ασθενοφόρο μετέφερε τουλάχιστον ένα άτομο από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η Αστυνομία παρέμεινε στην περιοχή για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας: «Βαθιά αισθητή η απουσία της» - Δείτε φωτογραφία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Όταν βαριέσαι να περπατήσεις... Το πάρκινγκ είναι δίπλα αλλά διάλεξε τη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφία
«Τίτλοι τέλους» για δημοφιλές και ιστορικό στέκι του νησιού - Κατεβάζει ρολά μετά από πολύχρονη λειτουργία
VIDEO: Όταν η μετακόμιση στην Κύπρο δεν μπορεί να περιμένει - Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες
Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες

 22.02.2026 - 20:16
Επόμενο άρθρο

Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες

 22.02.2026 - 20:40
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

  •  22.02.2026 - 19:06
Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

  •  22.02.2026 - 20:05
Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

  •  22.02.2026 - 20:49
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

  •  22.02.2026 - 18:16
«Φωτιά, χρώμα και τρέλα»: Φαντασμαγορική η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό με την συμμετοχή 30.000 ατόμων

«Φωτιά, χρώμα και τρέλα»: Φαντασμαγορική η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό με την συμμετοχή 30.000 ατόμων

  •  22.02.2026 - 21:46
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

  •  22.02.2026 - 17:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα