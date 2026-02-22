VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στην είσοδο της Λευκωσίας - Όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικό - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Σύμφωνα με την σελίδα «Roadreport», τρία περιπολικά της Αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, προχωρώντας σε προσωρινό κλείσιμο της λωρίδας εξόδου, καθώς το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα ακινητοποιήθηκε στο μέσο του οδοστρώματος.

Εικόνες από τη σκηνή καταγράφουν ισχυρή παρουσία δυνάμεων έκτακτης ανάγκης, με περιπολικά οχήματα να φέρουν αναμμένους φάρους, ενώ ασθενοφόρο έφθασε για παροχή βοήθειας. Η τροχαία κίνηση στο σημείο διεξαγόταν μερικώς και υπό δυσκολία, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονταν για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την ομαλή διέλευση των οδηγών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οοδηγός φέρεται να είχε πρόθεση να κινηθεί ευθεία, ωστόσο εισήλθε λανθασμένα στη λωρίδα καθόδου που οδηγεί σε κυκλικό κόμβο. Στην προσπάθειά του να επανέλθει στη σωστή πορεία, πραγματοποίησε απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε μεγάλο πράσινο πλαστικό διαχωριστικό οδικής κυκλοφορίας που ήταν τοποθετημένο κατά μήκος του δρόμου.

Ασθενοφόρο μετέφερε τουλάχιστον ένα άτομο από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η Αστυνομία παρέμεινε στην περιοχή για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.