Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑννίτα Δημητρίου: Ύψιστος στόχος η επίλυση του Κυπριακού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: Ύψιστος στόχος η επίλυση του Κυπριακού

 22.02.2026 - 22:31
Αννίτα Δημητρίου: Ύψιστος στόχος η επίλυση του Κυπριακού

Η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων και η απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της εισβολής παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για εμάς, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας παραλληλα ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει αδιαμφισβήτητα ύψιστος στόχος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου μιλούσε την Κυριακή στο στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων Μιχαλάκη και Ανδρέα Μακρίδη από το Λευκόνοικο, που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού, στη Λινόπετρα.

«Η τουρκική εισβολή του 1974 αποτελεί τη βαθύτερη τομή στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ανοιχτή πληγή που εξακολουθεί να αιμορραγεί στη συλλογική μας μνήμη», ανέφερε.

Η βίαιη παραβίαση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας, είπε η κ. Δημητρίου, «προκάλεσε ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες, μαζικούς εκτοπισμούς και την παράνομη μέχρι σήμερα δυστυχώς κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας».

«Ανάμεσα στα πιο τραγικά και επώδυνα επακόλουθα της εισβολής συγκαταλέγεται το δράμα των αγνοουμένων, των οποίων η τύχη παραμένει για δεκαετίες άγνωστη. Οι οικογένειές τους ζουν με την αβάσταχτη αναμονή· μια αναμονή που βίωσε έντονα δυστυχώς και η σεβαστή οικογένεια των ηρώων που μνημονεύουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Η διακρίβωση της αλήθειας, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής, «αποτελεί όχι μόνο ανθρωπιστικό καθήκον μας, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία».

«Η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων και η απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της εισβολής παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για εμάς. Μα και η επίλυση του Κυπριακού αδιαμφισβήτητα ύψιστος στόχος», τόνισε.

«Με σεβασμό και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στον στόχο της εξεύρεσης μιας συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα τερματίζει την κατοχή, θα διασφαλίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα του νησιού μας και θα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων του», είπε.

Με επιμονή, συνέπεια και έντονο το αίσθημα της ιστορικής ευθύνης, ανέφερε η κ. Δημητρίου, «συνεχίζουμε τον αγώνα για ειρήνη, απελευθέρωση και επανέωση, ώστε ο τόπος μας να λυτρωθεί». Ώστε, όπως πρόσθεσε, «οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να ζήσουν σε μία Κύπρο ενιαία, ελεύθερη, ασφαλή και όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από τα τραύματα του παρελθόντος».

«Μια Κύπρο ευημερούσα, φάρο ασφάλειας και σταθερότητας, ακριβώς όπως την ονειρεύτηκαν οι ήρωές μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής, «οι ήρωες μας, δίδαξαν σε όλες και όλους μας με το παράδειγμά τους, ότι στα δύσκολα βγαίνουμε μπροστά για την πατρίδα μας. Μας έδειξαν ότι η ευθύνη δεν είναι καθήκον που περιμένουμε να αναλάβει κάποιος άλλος για εμάς· η ευθύνη είναι δική μας, και οι πράξεις μας καθορίζουν το μέλλον μας».

Η θυσία τους, είπε, «αφήνει μια βαθιά παρακαταθήκη, τόσο σε μάς, όσο και στις επόμενες γενιές. Στη νεολαία. Στο αύριο αυτού του τόπου: Υπενθυμίζοντας την αξία της υπευθυνότητας, της γενναιότητας και της δράσης για το κοινό καλό. Πορευόμενοι με αρχές, αξίες και ιδανικά, με ευθύνη».

«Δεν μπορεί να ακολουθούμε απλώς διαμαρτυρόμενοι· αλλά να ηγούμαστε με θάρρος και συνέπεια. Δεν εφησυχάζουμε, γιατί όποιος επιλέγει την αδράνεια, θα υποστεί και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας και το μέλλον μας», επισήμανε.

Σήμερα, λοιπόν, τόνισε η κ. Δημητρίου, «περισσότερο από ποτέ, εν μέσω μιας ταραγμένης εποχής γεμάτη αβεβαιότητα, αστάθεια, τεχνολογικών εντυπώσεων και γενικά εντυπώσεων και αποχαύνωσης αρχών και αξιών, καλούμαστε να επιλέξουμε: θα προχωρήσουμε μπροστά με στόχο την ελπίδα και την προοπτική, ή θα πειραματιστούμε με φαινόμενα και καταστάσεις χωρίς εγκυρότητα και ουσία, χωρίς να γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει αυτό»;

Σίγουρα φαντάζει πολλές φορές εύκολο να παρασυρθείς και να ακολουθήσεις τη μόδα των εποχών, είπε, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι «βλέπουμε πως οι ήρωές μας δεν επαναπαύτηκαν, δε βολεύτηκαν. Δε φυγομάχησαν».

«Η επιλογή είναι καθαρή. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι μόνο με υπεύθυνες αποφάσεις μπορεί μια κοινωνία να ανθίσει και να προοδεύσει, αλλά και υπεύθυνα χωρίς προσωπικές ατζέντες και συμφέροντα», πρόσθεσε.

Εχουμε τη δύναμη, ανέφερε, «να οικοδομήσουμε ένα μέλλον με γνώση, θάρρος και υπευθυνότητα για το αύριο. Και αυτό οφείλουμε να πράξουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

«Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την κληρονομιά των ηρώων μας με έργα, όχι με λόγια, ας αναλάβουμε ευθύνη και ας οικοδομήσουμε έμπρακτα ένα μέλλον που δεν θα αντέξει μόνο στις δοκιμασίες, αλλά αντιπροσωπεύει δικαίως εμάς, τα παιδιά μας και την πατρίδα. Ενα μέλλον με σοβαρότητα και αρχές. Το χρειαζόμαστε όσο ποτέ», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας: «Βαθιά αισθητή η απουσία της» - Δείτε φωτογραφία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Όταν βαριέσαι να περπατήσεις... Το πάρκινγκ είναι δίπλα αλλά διάλεξε τη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφία
«Τίτλοι τέλους» για δημοφιλές και ιστορικό στέκι του νησιού - Κατεβάζει ρολά μετά από πολύχρονη λειτουργία
VIDEO: Όταν η μετακόμιση στην Κύπρο δεν μπορεί να περιμένει - Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
Ανοίγει τις πόρτες του νέο ξενοδοχείο στην Κύπρο: Δείτε πότε και που βρίσκεται - Οι πρώτες εικόνες
Cyprus Airways: Επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς έναν υπέροχο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες
Ατςς ο παππούς: Eγινε viral και σάρωσε στο Καρναβάλι – Η αυτοσχέδια στολή που έκλεψε την παράσταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: «Κινηματογραφική εμπειρία» στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού - Το Drone Show που καθήλωσε χιλιάδες θεατές

 22.02.2026 - 22:22
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

  •  22.02.2026 - 15:36
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε 6 μονάδες - Μολύνθηκαν 5.000 ζώα - Πληροφορίες για εμπλοκή διακινητή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα

  •  22.02.2026 - 19:06
Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

Χειροπέδες σε 17χρονο: «Μπούκαρε» σε οικία και έκλεψε όπλα και λεφτά - Τι καταγγέλει ο 46χρονος ιδιοκτήτης

  •  22.02.2026 - 20:05
Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

  •  22.02.2026 - 20:49
Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στο «T»: «To Volt Cyprus θα καταφέρει να έχει μια ισχυρή παρουσία στη βουλή»

  •  22.02.2026 - 07:45
VIDEO: «Κινηματογραφική εμπειρία» στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού - Το Drone Show που καθήλωσε χιλιάδες θεατές

VIDEO: «Κινηματογραφική εμπειρία» στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού - Το Drone Show που καθήλωσε χιλιάδες θεατές

  •  22.02.2026 - 22:22
«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

«Ξάφρισαν» την οικία 59χρονης: Την απείλησαν με ψαλίδι κλαδέματος και την κλείδωσαν μαζί με τις οικιακές βοηθούς - Στο κελί 30χρονος

  •  22.02.2026 - 18:16
Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

Τραμπ: Φέρεται να σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με πρώην πράκτορα της CIA

  •  22.02.2026 - 17:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα