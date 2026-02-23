Παρέμβαση ΔΗΣΥ Ορόκλινης: Πιέσεις για δίκαιες αποζημιώσεις και οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων

Με ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός Αυτοχθόνων και Εκτοπισθέντων Ορόκλινης καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά και δίκαια μέτρα στήριξης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι η προστασία της κτηνοτροφίας δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά θέμα κοινωνικής συνοχής και διατροφικής ασφάλειας.
Αυτούσια η ανακοίνωση:
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τους Βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γιώργο Καρούλλα και κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ορόκλινης κ. Αντώνη Αντωνίου, καθώς και τους Προέδρους της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Ορόκλινης κ. Κυριάκο Κυριακού και κ. Μίμη Παρπούνα, εξετάσαμε διεξοδικά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσε ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μας.