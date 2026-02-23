Παρέμβαση ΔΗΣΥ Ορόκλινης: Πιέσεις για δίκαιες αποζημιώσεις και οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Ορόκλινη έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των υποστατικών και το μέλλον δεκάδων οικογενειών που εξαρτώνται από την πρωτογενή παραγωγή. Με ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός Αυτοχθόνων και Εκτοπισθέντων Ορόκλινης καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά και δίκαια μέτρα στήριξης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι η προστασία της κτηνοτροφίας δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά θέμα κοινωνικής συνοχής και διατροφικής ασφάλειας. Αυτούσια η ανακοίνωση: Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τους Βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γιώργο Καρούλλα και κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ορόκλινης κ. Αντώνη Αντωνίου, καθώς και τους Προέδρους της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Ορόκλινης κ. Κυριάκο Κυριακού και κ. Μίμη Παρπούνα, εξετάσαμε διεξοδικά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσε ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μας.

Η κτηνοτροφία δεν είναι απλώς ένας οικονομικός τομέας. Είναι πυλώνας της πρωτογενούς παραγωγής, βασικός τροφοδότης της τοπικής οικονομίας και στήριγμα δεκάδων οικογενειών της Ορόκλινης. Τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες και απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των μονάδων.

Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένα και δίκαια μέτρα:

• Πλήρη και δίκαιη αποζημίωση, στη βάση της πραγματικής αγοραίας αξίας των ζώων. • Κάλυψη της απώλειας εισοδήματος για όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. • Άμεση παγοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, χωρίς τόκους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Η παρέμβαση της Πολιτείας οφείλει να είναι άμεση, επαρκής και αποτελεσματική. Η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής δεν είναι τεχνικό ζήτημα — είναι ζήτημα οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και διατροφικής ασφάλειας.

Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου δεν είναι επιλογή — είναι υποχρέωση. Η ευθύνη είναι τώρα.