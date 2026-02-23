Θανατηφόρο Αγλαντζιά: Δείτε βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης που στοίχισε την ζωή στον 25χρονο Χρίστο

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7μ.μ. χθες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος.

Από τη σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες ανατράπηκαν, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, μετά την ανατροπή, χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου, ενώ ο 19χονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικούς ελέγχους αλκοόλης και νάρκοτεστ με μηδενική ένδειξη. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.