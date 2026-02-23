Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο Αγλαντζιά: Δείτε βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης που στοίχισε την ζωή στον 25χρονο Χρίστο

 23.02.2026 - 09:29
Θανατηφόρο Αγλαντζιά: Δείτε βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης που στοίχισε την ζωή στον 25χρονο Χρίστο

Τη ζωή του έχασε ο 25χρονος Τσαμίσια Χρίστος Τσαγγαρίδης σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Τσαμίσια Χρίστος Τσαγγαρίδης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7μ.μ. χθες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος.

Από τη σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες ανατράπηκαν, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, μετά την ανατροπή, χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου, ενώ ο 19χονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικούς ελέγχους αλκοόλης και νάρκοτεστ με μηδενική ένδειξη. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τραγωδία στην Αγλαντζιά: Νεκρός 25χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετών - Βίντεο

Τραγωδία στην Αγλαντζιά: Νεκρός 25χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετών - Βίντεο

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Τσαμίσια Χρίστος Τσαγγαρίδης, 25 ετών, από την Παλουριώτισσα.

