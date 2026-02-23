Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας για μέτρα αντιμετώπισης αφθώδους πυρετού

 23.02.2026 - 09:20
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας για μέτρα αντιμετώπισης αφθώδους πυρετού

Έκτακτη σύσκεψη έχει συγκληθεί για τις 09:00 τη Δευτέρα στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με σκοπό τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εφαρμογή των μέτρων για αντιμετώπιση της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Αντρέας Γρηγορίου, πέρα από τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου που έχουν ήδη επιστρατευθεί για την υλοποίηση του έκτακτου σχεδίου δράσης, όπως το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας και η Υπηρεσία Θήρας, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν και Αστυνομία και Εθνική Φρουρά.

