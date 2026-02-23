Themasports lifenewscy
Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα
Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα

 23.02.2026 - 08:45
Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα

Γιορτή σήμερα, Δευτέρα 23/2 (Καθαρά Δευτέρα) ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο Φεβρουαρίου. Σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, καθώς και του Οσίου Πολυχρονίου.

Ως εκ τούτου, την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Τσαμίσια Χρίστος Τσαγγαρίδης, 25 ετών, από την Παλουριώτισσα.

