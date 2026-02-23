Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα

Ως εκ τούτου, την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.