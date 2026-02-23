Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ σταματούν από αύριο την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο

 23.02.2026 - 09:47
Οι ΗΠΑ σταματούν από αύριο την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Υπηρεσία σε μήνυμα προς τους φορτωτές στην υπηρεσία Cargo Systems ⁠Messaging Service (CSMS) ενημέρωσε ότι θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που σχετίζονται με τα προηγούμενα διατάγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA από αύριο Τρίτη.

Η αναστολή της είσπραξης δασμών της IEEPA συμπίπτει με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού 15%, που έγινε με διαφορετική νομική βάση, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.

Η CBP δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί συνέχισε να εισπράττει τους δασμούς σε λιμάνια εισόδου τις μέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και το μήνυμά της δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιστροφές χρημάτων σε εισαγωγείς.

Το μήνυμα σημείωνε ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει κανέναν άλλο δασμό που επιβλήθηκε από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και το άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», τόνισε η υπηρεσία.

