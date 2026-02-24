Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: 10 χιλιάδες εμβόλια παραδίδονται την Τετάρτη από κατεχόμενα

 24.02.2026 - 16:49
Αφθώδης πυρετός: 10 χιλιάδες εμβόλια παραδίδονται την Τετάρτη από κατεχόμενα

Δέκα χιλιάδες εμβόλια θα παραδοθούν την Τετάρτη στην ε/κ πλευρά από τους Τουρκοκύπριους για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λεωνίδας Φυλακτού, ο Ε/κ επικεφαλής της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, πρόκειται για ποσότητα εμβολίων από την συνολική που απέστειλε η Κομισιόν στην τ/κ πλευρά, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, για αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκαν στα κατεχόμενα τον τελευταίο καιρό. 

Ανέφερε ότι ζητήσαμε ως ε/κ πλευρά να μας δοθούν 20,000 εμβόλια και οι δέκα θα παραδοθούν κάποια στιγμή αύριο εντός της ημέρας και οι υπόλοιπες δέκα χιλιάδες την άλλη βδομάδα.

Υπενθυμίζεται, με βάση και ανακοίνωση, ότι στα μέσα Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέδωσε 500.000 δόσεις εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στην αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς στήριξη των εμβολιαστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές όπου η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Στην αποστολή 10.000 δόσεων εμβολίων για την αντιμετώπιση του αφθώδης πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέρθηκε στα κατεχόμενα ο «υπουργός γεωργίας» Χιουσεγίν Τσαβούς.

Ο κ. Τσαβούς, δήλωσε ότι είχαν εντοπιστεί περιστατικά αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 και υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει επανειλημμένως τις κυπριακές αρχές, οι οποίες «αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Είπε ακόμα ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι στα προσβεβλημένα ζώα περιλαμβάνονται σε μεγάλο ποσοστό αιγοπρόβατα, τα οποία αποτελούν φορείς του ιού και καθιστούν ακόμα ταχύτερη την εξάπλωση. Το στέλεχος ταυτοποιήθηκε, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία και άλλων υποτύπων λόγω των καταγεγραμμένων θνησιμοτήτων.

Τέλος, ο κ. Τσαβούς αναφέρθηκε και στην εντατικοποίηση των μέτρων στα οδοφράγματα. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

