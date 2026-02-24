Μυστήριο με δωρητή που χάρισε 3,6 εκατ. δολάρια σε ράβδους χρυσού για να επισκευάσει πόλη της Ιαπωνίας το σύστημα ύδρευσής της

Οι ράβδοι χρυσού, με εκτιμώμενη αξία περίπου 560 εκατ. γεν (3,6 εκατ. δολάρια ή 2,7 εκατ. λίρες), παραδόθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα.

Η Οσάκα, που αριθμεί σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής Κανσάι και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας. Ωστόσο, όπως πολλές ιαπωνικές πόλεις, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα γήρανσης των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με το δημοτικό γραφείο ύδρευσης, κατά το οικονομικό έτος 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 90 περιστατικά διαρροών αγωγών κάτω από τους δρόμους της πόλης.

«Η αντιμετώπιση των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Δεν έχω παρά μόνο ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο Γιοκογιάμα απαντώντας σε ερώτηση για τη μεγάλη δωρεά, χαρακτηρίζοντας το ποσό «ιλιγγιώδες» και προσθέτοντας ότι έμεινε «χωρίς λόγια».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος ανώνυμος δωρητής είχε στο παρελθόν προσφέρει 500.000 γεν σε μετρητά για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ύδρευσης της πόλης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δωρεά, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της φθοράς των αγωγών.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από το 20% των αγωγών ύδρευσης σε εθνικό επίπεδο έχουν ξεπεράσει το νόμιμο όριο ζωής των 40 ετών.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα περιστατικά καθιζήσεων σε ιαπωνικές πόλεις, πολλές από τις οποίες διαθέτουν γερασμένες υποδομές αποχέτευσης. Πέρυσι, στην επαρχία Σαϊτάμα, μια μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» την καμπίνα ενός φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού. Οι αρχές εκτίμησαν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από ρήξη αγωγού αποχέτευσης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες αντικατάστασης διαβρωμένων αγωγών σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει την πρόοδο των έργων ανανέωσης των υποδομών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα