Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜυστήριο με δωρητή που χάρισε 3,6 εκατ. δολάρια σε ράβδους χρυσού για να επισκευάσει πόλη της Ιαπωνίας το σύστημα ύδρευσής της
ΔΙΕΘΝΗ

Μυστήριο με δωρητή που χάρισε 3,6 εκατ. δολάρια σε ράβδους χρυσού για να επισκευάσει πόλη της Ιαπωνίας το σύστημα ύδρευσής της

 24.02.2026 - 17:46
Μυστήριο με δωρητή που χάρισε 3,6 εκατ. δολάρια σε ράβδους χρυσού για να επισκευάσει πόλη της Ιαπωνίας το σύστημα ύδρευσής της

Μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη δωρεά έλαβε η ιαπωνική πόλη Οσάκα, καθώς ανώνυμος ευεργέτης προσέφερε 21 κιλά χρυσού σε ράβδους, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια ανανέωσης του γερασμένου δικτύου ύδρευσης.

Οι ράβδοι χρυσού, με εκτιμώμενη αξία περίπου 560 εκατ. γεν (3,6 εκατ. δολάρια ή 2,7 εκατ. λίρες), παραδόθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα.

Η Οσάκα, που αριθμεί σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής Κανσάι και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας. Ωστόσο, όπως πολλές ιαπωνικές πόλεις, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα γήρανσης των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με το δημοτικό γραφείο ύδρευσης, κατά το οικονομικό έτος 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 90 περιστατικά διαρροών αγωγών κάτω από τους δρόμους της πόλης.

«Η αντιμετώπιση των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Δεν έχω παρά μόνο ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο Γιοκογιάμα απαντώντας σε ερώτηση για τη μεγάλη δωρεά, χαρακτηρίζοντας το ποσό «ιλιγγιώδες» και προσθέτοντας ότι έμεινε «χωρίς λόγια».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος ανώνυμος δωρητής είχε στο παρελθόν προσφέρει 500.000 γεν σε μετρητά για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ύδρευσης της πόλης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δωρεά, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της φθοράς των αγωγών.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από το 20% των αγωγών ύδρευσης σε εθνικό επίπεδο έχουν ξεπεράσει το νόμιμο όριο ζωής των 40 ετών.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα περιστατικά καθιζήσεων σε ιαπωνικές πόλεις, πολλές από τις οποίες διαθέτουν γερασμένες υποδομές αποχέτευσης. Πέρυσι, στην επαρχία Σαϊτάμα, μια μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» την καμπίνα ενός φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού. Οι αρχές εκτίμησαν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από ρήξη αγωγού αποχέτευσης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες αντικατάστασης διαβρωμένων αγωγών σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει την πρόοδο των έργων ανανέωσης των υποδομών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
«Είδαν τον Ιησού» στα σύννεφα; Αναστάτωση με μορφή στον κυπριακό ουρανό - Δείτε φωτογραφία
Θρήνος για τον θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Απίστευτη ιστορία: Γονείς στο Στρουμπί έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Πώς βρήκαν το δίχρονο αγοράκι τους που εξαφανίστηκε
Αφθώδης πυρετός: «Υψηλή η πιθανότητα ο ιός να μεταφέρθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές»
VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουνό κατέρρευσε «κρυφά» στη Γροιλανδία: Γιατί η Γη ηχούσε σαν «καμπάνα» για 9 συνεχόμενες ημέρες

 24.02.2026 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Σφραγίζονται κτηνοτροφικές περιοχές στον Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού: Δεξαμενές στις εισόδους και μπλόκα πρόσβασης λόγω αφθώδους πυρετού

 24.02.2026 - 17:56
Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

  •  24.02.2026 - 13:49
Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ’ οδόν τα εμβόλια

Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ’ οδόν τα εμβόλια

  •  24.02.2026 - 16:50
Υπ. Εργασίας: «Στόχος τον Ιούνιο στη Βουλή το ν/σ 1ου Πυλώνα συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης»

Υπ. Εργασίας: «Στόχος τον Ιούνιο στη Βουλή το ν/σ 1ου Πυλώνα συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης»

  •  24.02.2026 - 16:32
Ένταση στη Βουλή για τον αφθώδη πυρετό: Πρώτιστο να περιοριστεί η εξάπλωση του - «Άγνωστο το εύρος της συνολικής ζημιάς για τον κτηνοτροφικό τομέα»

Ένταση στη Βουλή για τον αφθώδη πυρετό: Πρώτιστο να περιοριστεί η εξάπλωση του - «Άγνωστο το εύρος της συνολικής ζημιάς για τον κτηνοτροφικό τομέα»

  •  24.02.2026 - 16:36
Πάφος: Αναστάτωση σε μαθητικό λεωφορείο – Έριξαν κροτίδα ενώ βρισκόταν εν κινήσει

Πάφος: Αναστάτωση σε μαθητικό λεωφορείο – Έριξαν κροτίδα ενώ βρισκόταν εν κινήσει

  •  24.02.2026 - 15:06
Ο Ζελένσκι δείχνει για πρώτη φορά το καταφύγιό του στο προεδρικό μέγαρο - Δείτε βίντεο

Ο Ζελένσκι δείχνει για πρώτη φορά το καταφύγιό του στο προεδρικό μέγαρο - Δείτε βίντεο

  •  24.02.2026 - 15:24
VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

  •  24.02.2026 - 10:17
Αποστολή στην Κροατία: Το ThemaSports στο πλευρό της Ομόνοιας για τη μάχη της πρόκρισης

Αποστολή στην Κροατία: Το ThemaSports στο πλευρό της Ομόνοιας για τη μάχη της πρόκρισης

  •  24.02.2026 - 10:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα