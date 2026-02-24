Βίντεο: Μια ιπτάμενη ανεμογεννήτρια – αερόπλοιο παρουσίασε για πρώτη φορά η Κίνα

Το σύστημα, που ονομάζεται S2000 και αναπτύχθηκε από την Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, αποτελεί ένα παράδειγμα «αερομεταφερόμενης αιολικής ενέργειας» και θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους για την εκμετάλλευση των ισχυρών ανέμων της ανώτερης ατμόσφαιρας, αναφέρει το LiveScience. Πρόκειται για ένα μεγάλο αερόπλοιο γεμάτο ήλιο, στο εσωτερικό του οποίου είναι τοποθετημένες 12 ανεμογεννήτριες. Έχει μήκος 60 μέτρα, ύψος και πλάτος 40 μέτρα, ενώ η συνολική ονομαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 3 μεγαβάτ.

Κατά τη δοκιμαστική πτήση, το S2000 ανυψώθηκε στα 2.000 μέτρα πάνω από την επαρχία Σιτσουάν, αξιοποιώντας τις σταθερότερες και ισχυρότερες ταχύτητες ανέμου σε μεγάλο υψόμετρο. Οι ανεμογεννήτριες παρήγαγαν συνολικά 385 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού στις ΗΠΑ για περίπου 13,3 ημέρες. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στο έδαφος μέσω καλωδίου πρόσδεσης μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων και στη συνέχεια μπορεί να ενταχθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του S2000, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο βασικούς τρόπους: ως πηγή ενέργειας για απομονωμένες περιοχές εκτός δικτύου – όπως συνοριακά φυλάκια ή απομακρυσμένες κοινότητες – και ως συμπλήρωμα των συμβατικών ανεμογεννητριών εδάφους, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη προσέγγιση για την παροχή ενέργειας. Σε μεγάλη κλίμακα, η προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για χώρες με περιορισμένο χώρο για χερσαία αιολικά πάρκα ή χωρίς κατάλληλες ρηχές θαλάσσιες περιοχές για υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη πυκνότητα αιολικής ενέργειας σε υψηλότερα υψόμετρα. Σε ύψη έως και 2.500 μέτρων, η διαθέσιμη αιολική ενέργεια μπορεί να είναι έως και έξι φορές μεγαλύτερη από ό,τι κοντά στο έδαφος, με μέσες ταχύτητες ανέμου που φτάνουν τα 15 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η αξιοποίηση αυτών των ανέμων μέσω ιπτάμενων, δεμένων ανεμογεννητριών θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα της αιολικής ενέργειας.

Τα ερωτήματα

Παρά τις προοπτικές, παραμένουν σημαντικές τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις. Η αξιοπιστία του καλωδίου που μεταφέρει την ενέργεια στο έδαφος πρέπει να δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου, ενώ η παρουσία ενός δεμένου αερόστατου σε μεγάλο ύψος μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την αεροπλοΐα. Σε πολλές χώρες απαιτούνται ειδικές άδειες για πτήσεις δεμένων αερόστατων σε ύψη άνω των 60 μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Επιπλέον, το σύστημα θα χρειαστεί εκτεταμένες δοκιμές για να αποδειχθεί βιώσιμο εμπορικά. Οι ανεμογεννήτριες απαιτούν τακτική συντήρηση και ένα αερόπλοιο τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να επιστρέφει στο έδαφος για επισκευές, κάτι που μπορεί να αυξήσει το κόστος και την πολυπλοκότητα λειτουργίας.