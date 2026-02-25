Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

 25.02.2026 - 11:57
Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

Σε ετοιμότητα τελούν οι υπηρεσίες του Δήμου Αραδίππου προκειμένου να παράσχουν την όποια υποστήριξη ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο θέμα του αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτος.

Όπως σημείωσε, έχουν ενημερωθεί ότι αφθώδης πυρετός έχει εντοπιστεί σε δύο φάρμες, μία στους Τρούλλους και μία στην Αραδίππου, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε αυτές τις φάρμες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους.

Η υποστηρικτική βοήθεια από τον Δήμο Αραδίππου προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι, είπε ερωτηθείς σχετικά, νερό για απολυμάνσεις, χαλιά στους χώρους απολύμανσης, σημάνσεις στις κτηνοτροφικές περιοχές με αποκοπή δρόμων που οδηγούν σε αυτές. «Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε ετοιμότητα», δήλωσε.

Εξήγησε περαιτέρω ότι ο Δήμος Αραδίππου ενεργεί με βάση τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποστηρίξει τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά του όρια.

Πρόσθεσε ότι θα γίνουν σημάνσεις σε όλους τους δρόμους προσέγγισης στις κτηνοτροφικές περιοχές για μείωση της ταχύτητας και άλλοι δρόμοι θα αποκοπούν ώστε η πρόσβαση στις κτηνοτροφικές περιοχές να περιοριστεί σε μία, προκειμένου οι προληπτικές δράσεις να είναι αποτελεσματικότερες.

Συνεχίζοντας είπε ότι ο Δήμος παρέχει νερό για ανεφοδιασμό των ψεκαστικών για τις απολυμάνσεις που διενεργούν οι κρατικές υπηρεσίες και ότι ετοιμάζει δεξαμενές απολύμανσης με βάση τις προδιαγραφές που έδωσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, είπε ο Δήμος προμηθεύτηκε χαλιά, τα οποία θα τοποθετήσει στους χώρους που γίνονται οι ψεκασμοί ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση οι ψεκασμοί που διενεργούν οι κρατικές υπηρεσίες.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Δήμου στις θανατώσεις ζώων, ο Δήμαρχος Αραδίππου είπε ότι και αυτές οι διαδικασίες τυγχάνουν χειρισμού από τις κρατικές υπηρεσίες. Διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι υποστηρικτικός προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου τελούν σε ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την όποια υποστήριξη ζητηθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την ταφή των θανατωμένων ζώων είπε ότι δεν υπήρξε ενημέρωση εάν θα γίνει σε περιοχή του Δήμου, διευκρινίζοντας ότι τη διαδικασία της ταφής ανέλαβε η Εθνική Φρουρά.

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

