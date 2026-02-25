Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

Μιλώντας στο κανάλι Alpha, η μητέρα περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας πως οι θόρυβοι είναι συνεχείς και έντονοι.

«Οι θόρυβοι είναι ανυπόφοροι, δεν μπορείς να ζήσεις. Έχω σοβαρό πρόβλημα περισσότερο με τα μωρά μου. Το ένα μου μωρό είναι οκτώ χρονών και με σύνδρομο Down και δεν είναι καθημερινά στο σχολείο του για διάφορους λόγους υγείας. Δεν μπορεί να είναι στο σπίτι με αυτούς τους θορύβους. Φωνάζει συνέχεια για να σταματήσουν ή μπαίνει μέσα στα ερμάρια, κλείνει τα αυτιά του και ζητά τον παππού του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και για το 18μηνο βρέφος της οικογένειας, το οποίο αδυνατεί να κοιμηθεί τις πρωινές ώρες λόγω του θορύβου.

«Δυστυχώς δεν μπορεί να κοιμηθεί το μωρό με αυτό τον θόρυβο. Δεν κοιμάται καθόλου μέχρι τη νύχτα και αυτό τον κάνει ανήσυχο όλη τη μέρα», σημείωσε.

Το έργο στην περιοχή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, με αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης σε 14 μήνες. Ωστόσο, βρισκόμαστε πλέον στον Φεβρουάριο του 2026 και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός δρόμος μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Δείτε το ρεπορτάζ του καναλιού «Alpha»: