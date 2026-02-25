Παχυσαρκία σε ιδιοκτήτη και κατοικίδιο – Έρευνα φωτίζει ένα νέο πρόβλημα «Ενιαίας Υγείας»

Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Veterinary Science και κατέγραψε σε πραγματικές συνθήκες αυτό που πολλοί κτηνίατροι και γιατροί υποψιάζονταν εδώ και χρόνια: ότι οι συνήθειες του σπιτιού (διατροφή, άσκηση, καθημερινή ρουτίνα) επηρεάζουν ταυτόχρονα ανθρώπους και ζώα.

Τι έδειξε η μελέτη στην πράξη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 38 ζευγάρια ιδιοκτητών-σκύλων σε εκδηλώσεις για κατοικίδια στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ. Κατέγραψαν:

τον δείκτη μάζας σώματος (BMI) των ιδιοκτητών

τη βαθμολογία σωματικής κατάστασης (BCS) των σκύλων

Αυτό που είδαν ήταν πως υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο BMI των ιδιοκτητών και στο BCS των σκύλων. Με απλά λόγια, όσο αυξανόταν το βάρος του ιδιοκτήτη, τόσο αυξανόταν και η πιθανότητα ο σκύλος να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.

Το εύρημα αυτό δεν είναι απλώς στατιστικό αλλά και πρακτικό. Συγκεκριμένα, δείχνει ότι το πρόβλημα του βάρους «τρέχει» μέσα στο ίδιο νοικοκυριό και πιθανότατα τροφοδοτείται από κοινές συμπεριφορές.

Τα ποσοστά που ξεχώρισαν

Η εικόνα του δείγματος ήταν ενδεικτική του φαινομένου. Ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι καταγράφηκαν οι:

22 από τους 38 ιδιοκτήτες (57,9%)

24 από τους 38 σκύλους (63,2%)

Αν και πρόκειται για πολύ υψηλά ποσοστά, δεν σημαίνει ότι ισχύουν αυτόματα για όλο τον πληθυσμό. Δείχνουν, όμως, με έντονο τρόπο τη «συμπόρευση» ανθρώπου και ζώου στο ίδιο μοτίβο κινδύνου.

Επίσης, η ομάδα εξέτασε παράγοντες όπως τη φυσική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη, την προσκόλληση/σχέση ανθρώπου-σκύλου και την αντίληψή του για το βάρος του κατοικίδιου.

Και σε αυτό το σημείο, το μήνυμα ήταν ότι η καθημερινή συμπεριφορά παίζει κεντρικό ρόλο. Λιγότερη κίνηση, πιο καθιστική ζωή και «χαλαρά» όρια στο φαγητό φαίνεται να επηρεάζουν και τις δύο πλευρές της εξίσωσης.

Η σημασία της Ενιαίας Υγείας

Η μελέτη δεν αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ως δύο ξεχωριστά προβλήματα, δηλαδή ένα για τον άνθρωπο και ένα για το ζώο. Αντίθετα, την εξετάζει υπό το πρίσμα του One Health, δηλαδή της ενιαίας υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας κτηνίατρος που παρακολουθεί έναν υπέρβαρο σκύλο μπορεί να «διαβάζει» και ένα οικογενειακό μοτίβο τρόπου ζωής. Και αντίστοιχα, ένας γιατρός που παρακολουθεί έναν ασθενή με παχυσαρκία μπορεί να αξιοποιήσει το κατοικίδιο ως μέρος της λύσης: περισσότερες βόλτες, πιο σταθερή ρουτίνα, καθημερινή δραστηριότητα, μικρές αλλαγές στο σπίτι που ωφελούν και τους δύο.

Πρόκειται για μια προσέγγιση πιο ρεαλιστική και συχνά πιο αποτελεσματική, γιατί δεν «απαιτεί» από τον άνθρωπο να αλλάξει μόνος του αλλά μέσα στην καθημερινή του σχέση με το ζώο.

Τι σημαίνει αυτό για πρόληψη και θεραπεία

Όπως αναδεικνύεται, οι παρεμβάσεις για το βάρος στα κατοικίδια δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο «λιγότερη τροφή». Αντίστοιχα, και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις δεν χρειάζεται να είναι αποκομμένες από την καθημερινότητα του σπιτιού. Αντίθετα, τα πιο ουσιαστικά βήματα φαίνεται να είναι κοινά:

περισσότερη κίνηση (π.χ. καθημερινό περπάτημα με τον σκύλο)

πιο σταθερό πρόγραμμα

καλύτερος έλεγχος στην κατανάλωση «λιχουδιών» και πρόχειρου φαγητού

εκπαίδευση ιδιοκτητών, ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα πότε το κατοικίδιο έχει πρόβλημα βάρους

Ωστόσο, οι συγγραφείς τονίζουν πως χρειάζονται μεγαλύτερες έρευνες, με περισσότερα ζευγάρια ιδιοκτητών-σκύλων και πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα. Όμως, δείχνει ότι η παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά όταν ιδιοκτήτης και κατοικίδιο αντιμετωπίζονται ως ένα «ζευγάρι υγείας».

Συμπέρασμα

Η παχυσαρκία σε ανθρώπους και κατοικίδια συχνά έχει κοινές ρίζες και, άρα, χρειάζεται κοινές λύσεις. Το μοντέλο Ενιαίας Υγείας δίνει ένα πρακτικό πλαίσιο για να συνεργαστούν γιατροί και κτηνίατροι, όχι μόνο για να μειωθεί το βάρος, αλλά και για να αλλάξει συνολικά ο τρόπος ζωής μιας οικογένειας.