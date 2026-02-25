Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών στη Θήβα - Νεκρός 27χρονος από μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξετυλίγεται περίπου στις 20.00 το βράδυ όταν το Τ.Δ.Ε.Ε. Θηβών ενημερώθηκε για τραυματισμένα άτομα σε σπίτι στον Ελέωνα, δίπλα στην κεντρική πλατεία.

Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου βρήκαν το θύμα και ακόμη έναν άνδρα τραυματισμένο στον καναπέ στον χώρο του καθιστικού. Ο 27χρονος έφερε τραύμα στη θωρακική χώρα κάτω από την καρδιά, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο έτερος άνδρας (επίσης Πακιστανός) έφερε τραύμα στο δεξιό μπράτσο, από αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε ένας από τους δράστες ενώ ο δεύτερος αναζητείται, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συμπλοκής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα