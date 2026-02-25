Σου περίσσεψε φαγητό από χθες; Πώς να το ξαναζεστάνεις και να μοιάζει σαν... φρέσκο

Το ζέσταμα δεν θέλει κόπο. Μόνο τρόπο και ενίοτε, λίγη υπομονή.

Οι γενικοί κανόνες

Το «ξαναζεσταμένο φαγητό» στη γλώσσα μας έχει πάρει μια αρνητική χροιά και γι’αυτό ίσως να ευθύνονται αυτοί που δεν ξέρουν από ζέσταμα. Ωστόσο, όλα, μα όλα, ξαναζεσταίνονται. Ακόμη και αυτά που δεν φαντάζεσαι, όπως η τηγανητή πατάτα ή η χθεσινή πίτσα.

Αν έχεις χρόνο, θα έχεις ιδανικό και πιο γρήγορο αποτέλεσμα αν φροντίσεις να βγάλεις το φαγητό από το ψυγείο τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα και να το αφήσεις να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Σχεδόν όλα τα φαγητά μπορούν να ξαναζεσταθούν στον φούρνο μικροκυμάτων. Όμως, όταν έρθει η στιγμή να βρεθείς με ένα κρύο παστίτσιο στο χέρι, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθείς απέξω τον ιδανικό χρόνο. Θα αυτοσχεδιάσεις και αυτό δεν είναι πάντα καλό, γιατί το φαγητό σου μπορεί να υπερθερμανθεί και να βράσει, με όχι και τόσο ευχάριστα αποτελέσματα.

Ωστόσο, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι το δεξί χέρι του ξαναζεσταμένου. Ποτέ, όμως, δεν θα βάλεις το φαγητό σου ξεσκέπαστο στα μικροκύματα. Θα το σκεπάσεις με μεμβράνη ή θα προτιμήσεις ένα κλειστό, γυάλινο ή πλαστικό τάπερ που να αντέχει στον συγκεκριμένο φούρνο.

Στο διαδίκτυο θα βρεις διάφορες συμβουλές για το ξαναζέσταμα στον φούρνο μικροκυμάτων. Ως παλιά νοικοκυρά, τις έχω δοκιμάσει και μπορώ να σου εγγυηθώ πως δεν χρειάζεται να μπεις στον κόπο να ζεστάνεις πρώτα ένα ποτήρι με νερό ή να καλύψεις ένα μπολ με βρεγμένη χαρτοπετσέτα. Αρκεί να βάλεις στο φούρνο το φαγητό σε κλειστό τάπερ ή σκεπασμένο με μεμβράνη.

Στο μάτι της κουζίνας, ο απόλυτος σύμμαχος είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες και το καπάκι. Ένα φαγητό δεν θα ζεσταθεί ποτέ σωστά στο φουλ του 9. Θα ξεραθεί εξωτερικά, με μια παγωμένη καρδιά στο εσωτερικό.

Τα ζυμαρικά και το ρύζι

Να μια δουλειά που κάνει τέλεια ο φούρνος μικροκυμάτων. Κανένας άλλος δεν ξαναζωντανεύει τόσο άψογα μια μακαρονάδα, ένα πιλάφι ή ένα ριζότο.

Το ίδιο έξοχο, όμως, αποτέλεσμα, πετυχαίνουμε και σε ένα αντικολλητικό τηγάνι: βάζουμε τα μακαρόνια ή το ρύζι στο τηγάνι με ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό.

Σκεπάζουμε με καπάκι. Μόλις πάρει βράση, αμέσως κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στο χαμηλό, ας πούμε από το 9 στο 4 ή στο 3. Στο ενδιάμεσο, ανακατεύουμε καλά, για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μόλις απορροφηθεί το νερό, είμαστε έτοιμοι, αρκεί να μην ξεχαστούμε και «πιάσει» ο πάτος. Είμαστε «από πάνω», για να κατεβάσουμε το τηγάνι από τη φωτιά, μόλις σωθεί το νερό. Δεν έχει σημασία αν τα μακαρόνια μας έχουν ή δεν έχουν σάλτσα, αν ζεσταίνουμε ένα λευκό μπασμάτι, ένα ριζότο ή ένα κοκκινιστό πιλάφι. Η τεχνική παραμένει η ίδια.

Οι Ιταλοί, που είναι πολύ αυστηροί με την pasta τους, χρησιμοποιούν άλλη μέθοδο: βράζουν κανονικά άφθονο νερό για μακαρόνια και ρίχνουν τα χθεσινά-χωρίς σάλτσα- μακαρόνια ίσα-ίσα για ένα «μπλουμ»! Έτσι ξαναπαίρνουν ζωή σε χρόνο dt και το μόνο που θέλουν, είναι ένα καλό στράγγισμα. Το ίδιο ισχύει και για το λευκό ρύζι.

Η πίτσα

Οι περισσότεροι, ζεσταίνουν την πίτσα στο φούρνο. Έτσι, όμως, στεγνώνει το τυρί και η γέμιση γενικότερα και η πίτσα χάνει όλη τη χάρη της. Αν επιμένουμε σ’αυτή τη μέθοδο, καλό είναι πριν τη βάλουμε στο φούρνο να προσθέσουμε επιπλέον τυρί και λίγο ελαιόλαδο.

Η πίτσα ξαναζεσταίνεται και σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σκεπασμένο με καπάκι ή με αλουμινόχαρτο, σε χαμηλή φωτιά, πάντα στο 3, το 4 ή το 2, ανάλογα με την ένταση της δικής σου κουζίνας. Έτσι,το τυρί ζωντανεύει και αποκτά ξανά τη μαστιχωτή του υφή.

Διπλωμένη στα 2, η πίτσα ζεσταίνεται τέλεια και στην τοστιέρα, όπου εύκολα, ανοίγοντας, ρίχνουμε μια ματιά στο πόσο τραγανή και ξεροψημένη θέλουμε τη ζύμη.

Η πίτα

Το είχες ποτέ φανταστεί ότι η πίτα της επόμενης μέρας μπορεί να είναι ακόμη πιο νόστιμη από την φρεσκοψημένη;

Εδώ το αντικολλητικό τηγάνι, κάνει θαύματα. Θέλουμε μέτρια προς ζεστή θερμοκρασία, ας πούμε με φουλ του 9, εμείς θα προτιμήσουμε το 7 ή το 6. Βάζουμε την πίτα από την αρχή, πριν ακόμη ζεσταθεί το τηγάνι και τη ζεσταίνουμε χωρίς καπάκι. Μόλις τραγανίσει η μια πλευρά, την γυρίζουμε και από την άλλη.

Η τοστιέρα, κάνει επίσης θαύματα με ένα κομμάτι πίτα. Το βγάζει με μια κίνηση ολοζώντανο και τραγανό και το αποτέλεσμα είναι ακόμη καλύτερο για τις πίτες με φύλλο κρούστας. Αν καλύψουμε τις πλάκες με αλουμινόχαρτο, δεν θα χρειαστεί να πλύνουμε την τοστιέρα.

Τα χόρτα και τα βραστά λαχανικά

Οποιοδήποτε βραστό λαχανικό συντηρείται στο ψυγείο για μια εβδομάδα. Ωστόσο, τίποτα δεν συγκρίνεται με τα ζεστά χόρτα, το φρεσκοβρασμένο μπρόκολο, το κουνουπίδι ή το καρότο. Βράζουμε άφθονο νερό και τα ρίχνουμε για 1 λεπτό. Τα στραγγίζουμε και γευόμαστε την πιο φρεσκοβρασμένη νοστιμιά.

Σε ειδικό τάπερ, με 2-3 κ.σ. νερό και σκεπασμένα με καπάκι ή μεμβράνη, ωραία ζεσταίνονται και στον φούρνο μικροκυμάτων. Προσοχή όμως, γιατί αν το παρακάνουμε, θα παραβράσουν και θα λιώσουν.

Μια ιδιαίτερη μνεία να κάνω στη βραστή πατάτα, το λαχανικό που περισσότερο από όλα «δεν τρώγεται» όταν κρυώσει και μπει στο ψυγείο. Η βραστή πατάτα θα βγει ολοζώντανη και ολόφρεσκη αν τη ζεστάνεις σε κατσαρολάκι ή σε αντικολλητικό τηγάνι σκεπασμένη με λίγο νεράκι που θα στραγγίσεις αν περισέψει.

Ο πουρές

Ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεστάνεις τον πουρέ, είναι σκεπασμένο σε τάπερ με 3-4 κ.σ. γάλα, στα μικροκύματα. Ιδανικά, τον ανακατεύουμε στο ενδιάμεσο μια φορά, ίσως και δύο.

Ο πιο νόστιμος, ωστόσο, τρόπος, είναι σε αντικολλητικό κατσαρολάκι, σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία. Προσθέτουμε 4-5 κ.σ. γάλα και με ξύλινη κουτάλα ανακατεύουμε μέχρι να ζεσταθεί. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο γάλα. Πολλοί θα σου πουν να προσθέσεις και βούτυρο. Αυτό, όμως, δεν έχει νόημα, καθώς κάθε πουρές ήδη περιέχει μπόλικο βούτυρο. Αν του προσθέσεις κι άλλο, θα χαλάσει η συνταγή και θα προκύψει υπερβολικά λιπαρός. Αν δεν σου βρίσκεται γάλα στο ψυγείο, γίνεται δουλίτσα και με σκέτο νερό. Αυτό ισχύει για κάθε πουρέ και όχι μόνο για τον πατατένιο.

Οι πατάτες φούρνου

Μπορείς να προσθέσεις στο ταψί μισό ποτήρι νερό και να τις ξαναζεστάνεις στο φούρνο, φροντίζοντας να τις ανακατέψεις 1-2 φορές. Ωστόσο, το άναμα του φούρνου είναι χρονοβόρο και κοστίζει.

Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε πρώτα τις πατάτες με μισό ποτήρι νερό, σκεπασμένες, σε μέτρια θερμοκρασία.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε το καπάκι, ανακατεύουμε και τις αφήνουμε να πιουν όλο το νερό.

Οι τηγανητές πατάτες

Οι περισσότεροι πιστεύουμε πως η χθεσινή τηγανητή πατάτα έχει σαν μοναδικό προορισμό τα σκουπίδια. Όσο παράξενο και να ακούγεται, οι τηγανητές πατάτες έχουν τη δική τους ευκαιρία στο τραπέζι της επόμενης ημέρας και μάλιστα τραγανές, σαν μόλις να τηγανίστηκαν.

Απλώνουμε ένα αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ρηχό ταψί του φούρνου, τις αραδιάζουμε αραιά, τις ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε ζεστό φούρνο για 5-10 λεπτά, στους 200°C.

Ακόμη πιο τραγανές γίνονται με ένα γρήγορο πέρασμα στο τηγάνι, σε άφθονο λάδι. Και στις δυό περιπτώσεις, αν χρειαστεί, αλατίζουμε διακριτικά στο τέλος.

Η σούπα και η αδελφή της, η βελουτέ

Συνήθως οι σούπες χάνουν τη σωστή υφή τους όταν κρυώσουν ή μπουν στο ψυγείο. Τα υγρά τους απορροφούνται και πήζουν.

Μια κρεατόσουπα ή μια ψαρόσουπα, ζεσταίνονται πολύ ωραία σε μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία στην κατσαρόλα και αν έχουν πήξει λίγο παραπάνω, προσθέτουμε ελάχιστο νερό και ανακατεύουμε.

Η βελουτέ, πήζει ακόμη πιο πολύ. Για να μην χαλάσουμε τελείως την υφή και τη νοστιμιά της προσθέτοντας νερό, πρώτα τη ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά και στη συνέχεια, ανακατεύοντας, προσθέτουμε λίγο-λίγο το νερό, μέχρι να φτάσουμε στην ιδανική υφή. Προσθέτοντας νερό στην ξαναζεσταμένη σούπα, χάνεται η δοσολογία του αλατιού και σίγουρα θα μας βγει λίγο άνοστη. Προσέχουμε να προσθέσουμε το αλάτι που λείπει στο τέλος και να ανακατέψουμε πάνω στη φωτιά, για να λιώσει ομοιόμορφα.

Η μπριζόλα, το σουβλάκι και όλα τα ψητά

Αν θέλουμε τη μπριζόλα μας μέτρια ή medium rare και την έχουμε ήδη ψήσει έτσι, το βέβαιο είναι πως μετά το ξαναζέσταμα δεν θα έχει διατηρήσει το ιδανικό ψήσιμο. Γενικά, η μοσχαρίσια μπριζόλα είναι από τα φαγητά που δεν πετυχαίνουν πολύ στο ξαναζέσταμα. Για να μην την πετάξουμε μπορούμε να την μαγειρέψουμε με μια σάλτσα.

Ο ιδανικότερος τρόπος για να ξαναζεστάνουμε ένα ψητό κρέας, τη μπριζόλα, το σουβλάκι ή την πανσέτα, είναι να τη βάλουμε σε χαμηλό ταψάκι, να την αλείψουμε με ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές σε χαμηλή φωτιά, στους 120°C.

Ένας άλλος τρόπος, είναι να ζεστάνουμε μέχρι να κάψει ένα αντικολλητικό τηγάνι να προσθέσουμε λίγο λάδι και να σοτάρουμε το κρέας για 1 λεπτό από κάθε πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να έχουμε βγάλει από πριν το κρέας από το ψυγείο και να βρίσκεται ήδη σε θερμοκρασία δωματίου.

Αν το κομμάτι του κρέατος δεν είναι πολύ χοντρό, μπορεί να ζεσταθεί και στην τοστιέρα, πάνω σε αλουμινόχαρτο.

Το φαγητό του φούρνου

Λαζάνια, παστίτσιο, σουφλέ της μαμάς ή μουσακάς. Όλα τα φαγητά που έχουν τυρένια κρούστα ή μπεσαμέλ, ξαναζεσταίνονται και βγαίνουν ακόμη πιο νόστιμα την επόμενη μέρα.

Το ιδανικό ζέσταμα, γίνεται στο φούρνο. Όμως, είναι σημαντικό να τα βγάλουμε από το ταψί τους και να τα μεταφέρουμε σε ταψάκι που να τα χωράει ίσα-ίσα και ακριβώς. Αν από το αρχικό ταψί λείπουν δυό ή και περισσότερα κομμάτια, όταν το φαγητό ξαναμπεί στο φούρνο, το άδειο μέρος θα καεί και θα δώσει άσχημη γεύση σε όλο το φαγητό. Και άντε μετά, να τρίβεις για να καθαρίσεις το καμμένο σημείο.

Το ζέσταμα στο φούρνο, έχει τα μυστικά του. Αρχικά, θέλει χαμηλή θερμοκρασία, όχι παραπάνω από 175°C και λίγη υπομονή. Στην αρχή, πρέπει να ραντίσουμε με νερό την επιφάνεια και να σκεπάσουμε το φαγητό με αλουμινόχαρτο. Μόλις φτάσει στη θερμοκρασία του χλιαρού προς ζεστό, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα για να μην καεί και στεγνώσει η κρούστα.

Τα φαγητά της κατσαρόλας

Το κοκκινιστό ή το λεμονάτο και γενικά τα κρέατα με σάλτσα, μπορούμε να τα ζεστάνουμε καλυμμένα στο φούρνο μικροκυμάτων. Όμως, πολύ εύκολα, το κρέας μπορεί να σου ξεφύγει, να παραβράσει, να διαλυθεί και να χάσει τη νοστιμιά του.

Ο πιο ελεγχόμενος τρόπος για να βγει το φαγητό σαν φρεσκομαγειρεμένο, είναι σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία, σκεπασμένο, στο μάτι της κουζίνας. Ανάλογα με το πόσο μεγάλες είναι οι μερίδες μας, θα προσθέσουμε από 1 φλ. του καφέ ως μισό ποτήρι νερό και θα περιμένουμε μέχρι να απορροφηθεί και να αποκτήσει η σάλτσα τη σωστή της υφή.

Τα λαδερά ζεσταίνονται άψογα στο φούρνο μικροκυμάτων, όταν είναι σκεπασμένα. Αλλά ακόμη πιο νόστιμα, γίνονται στην κατσαρόλα, προσθέτοντας λίγο νερό, σε χαμηλή φωτιά.

Το αυγό

Εδώ θέλω την προσοχή σου! Ποτέ δεν θα το βάλεις στον φούρνο μικροκυμάτων, με ή χωρίς το τσόφλι του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί. Και γενικά, το αυγό ανήκει στην κατηγορία του «δεν ξαναζεσταίνεται», τουλάχιστον με μεγάλη επιτυχία. Ένα μελάτο, ας πούμε αυγό, ξαναζεσταίνεται σε νερό που βράζει αλλά θα πάψει να είναι μελάτο. Το σφιχτό, θα παρασφίξει. Όσο για το τηγανητό, δεν έχει καμιά ελπίδα να αναστηθεί!

To ξαναζέσταμα στο air fryer

Εδώ μπορούμε να ξαναζεστάνουμε πίτες, πίτσες, τηγανητές πατάτες ή ψητό κοτόπουλο ακόμη και μαγειρεμένα φαγητά που θα τα καλύψουμε με αλουμινόχαρτο.

Τα ψητά μας, καλό είναι πρώτα να τα ραντίσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Προτιμάμε τις θερμοκρασίες από 170-180°C, χωρίς προθέρμανση και 2 με 3 λεπτά είναι αρκετά.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν παραφορτώνουμε τον κάδο του air fryer.

Το φαγητό μας θα ζεσταθεί καλύτερα σε μονή στρώση.

Πηγή: cookout.skai.gr