Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέος ανασχεδιασμός του Instagram - Το App θα ανοίγει κατεύθειαν σε... Reels
LIKE ONLINE

Νέος ανασχεδιασμός του Instagram - Το App θα ανοίγει κατεύθειαν σε... Reels

 25.02.2026 - 10:18
Νέος ανασχεδιασμός του Instagram - Το App θα ανοίγει κατεύθειαν σε... Reels

Η επέλαση των κάθετων βίντεο συνεχίζεται και το Instagram ετοιμάζει μια ριζική ανασχεδίαση που μεταφέρει τους χρήστες κατευθείαν σε ατελείωτη ροή Reels με το άνοιγμα της εφαρμογής. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Meta να ενισχύσει περαιτέρω το short form video ως βασικό πυλώνα της πλατφόρμας.

Η νέα εμπειρία είχε ανακοινωθεί από τη Meta τον Σεπτέμβριο του 2025 ως δοκιμαστική λειτουργία που θα ξεκινούσε από τα Reels. Πλέον, μέσα από διαρροές screenshots και βίντεο, βλέπουμε πιο καθαρά την κατεύθυνση του redesign.

Από τη μικτή ροή στα Reels

Μέχρι σήμερα, το Instagram άνοιγε με τις Stories στην κορυφή και ακολουθούσε μια μικτή ροή αναρτήσεων: φωτογραφίες, βίντεο και Reels από λογαριασμούς που ακολουθείτε, μαζί με προτεινόμενο περιεχόμενο. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη απομακρυνθεί από την αρχική χρονολογική μορφή της πλατφόρμας.

Στη νέα εκδοχή, η αρχική καρτέλα διατηρεί τις Stories στην κορυφή, αλλά το κύριο σώμα της οθόνης ξεκινά απευθείας με κάθετα βίντεο σε endless scroll. Τα Reels γίνονται το default περιεχόμενο, μετατρέποντας ουσιαστικά το home feed σε video stream.

Οι υπόλοιπες βασικές καρτέλες παραμένουν: μηνύματα, αναζήτηση/εξερεύνηση και προφίλ. Ωστόσο, προστίθεται μια νέα καρτέλα με τίτλο «Οι ροές σας».

«Οι ροές σας»: προσαρμογή και περισσότερος έλεγχος

Η νέα καρτέλα λειτουργεί ως customizable hub περιεχομένου. Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που διέρρευσαν, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές ροές, όπως:

Περιεχόμενο από λογαριασμούς που ακολουθούν.

«Φίλους», δηλαδή αμοιβαίες συνδέσεις.

«Τελευταία», με χρονολογική σειρά.

Αποθηκευμένα.

Αγαπημένα.

Προτεινόμενο περιεχόμενο.

«Μόνο αναρτήσεις», που εξαιρεί τα Reels και εμφανίζει αποκλειστικά posts από όσους ακολουθείτε.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το τρέχον feed.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»
Έφυγε από τη ζωή ο «Ππάλας»: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων
Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος
Φοβάστε τα αεροπλάνα; Το εργαλείο που υπόσχεται πιο ήρεμες πτήσεις -Τι λένε οι ειδικοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Αλκαίος: Τη μία ημέρα πέρασα στον ελληνικό τελικό και την άλλη κηδέψαμε τη γιαγιά μου

 25.02.2026 - 10:06
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

 25.02.2026 - 10:24
ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

  •  25.02.2026 - 10:24
Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

  •  25.02.2026 - 06:30
«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

  •  25.02.2026 - 06:28
Αφθώδης πυρετός: Άμεση έναρξη των εμβολιασμών - Τι αποφασίστηκε μετά την συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες

Αφθώδης πυρετός: Άμεση έναρξη των εμβολιασμών - Τι αποφασίστηκε μετά την συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες

  •  25.02.2026 - 08:12
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»

VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»

  •  25.02.2026 - 09:01
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Πάμε στην Κροατία με πίστη και αισιοδοξία για νίκη-πρόκριση στους '16'»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Πάμε στην Κροατία με πίστη και αισιοδοξία για νίκη-πρόκριση στους '16'»

  •  25.02.2026 - 09:44
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

  •  25.02.2026 - 06:31
VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο

  •  25.02.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα