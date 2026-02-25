Νέος ανασχεδιασμός του Instagram - Το App θα ανοίγει κατεύθειαν σε... Reels

Η νέα εμπειρία είχε ανακοινωθεί από τη Meta τον Σεπτέμβριο του 2025 ως δοκιμαστική λειτουργία που θα ξεκινούσε από τα Reels. Πλέον, μέσα από διαρροές screenshots και βίντεο, βλέπουμε πιο καθαρά την κατεύθυνση του redesign.

Από τη μικτή ροή στα Reels

Μέχρι σήμερα, το Instagram άνοιγε με τις Stories στην κορυφή και ακολουθούσε μια μικτή ροή αναρτήσεων: φωτογραφίες, βίντεο και Reels από λογαριασμούς που ακολουθείτε, μαζί με προτεινόμενο περιεχόμενο. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη απομακρυνθεί από την αρχική χρονολογική μορφή της πλατφόρμας.

Στη νέα εκδοχή, η αρχική καρτέλα διατηρεί τις Stories στην κορυφή, αλλά το κύριο σώμα της οθόνης ξεκινά απευθείας με κάθετα βίντεο σε endless scroll. Τα Reels γίνονται το default περιεχόμενο, μετατρέποντας ουσιαστικά το home feed σε video stream.

Οι υπόλοιπες βασικές καρτέλες παραμένουν: μηνύματα, αναζήτηση/εξερεύνηση και προφίλ. Ωστόσο, προστίθεται μια νέα καρτέλα με τίτλο «Οι ροές σας».

«Οι ροές σας»: προσαρμογή και περισσότερος έλεγχος

Η νέα καρτέλα λειτουργεί ως customizable hub περιεχομένου. Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που διέρρευσαν, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές ροές, όπως:

Περιεχόμενο από λογαριασμούς που ακολουθούν.

«Φίλους», δηλαδή αμοιβαίες συνδέσεις.

«Τελευταία», με χρονολογική σειρά.

Αποθηκευμένα.

Αγαπημένα.

Προτεινόμενο περιεχόμενο.

«Μόνο αναρτήσεις», που εξαιρεί τα Reels και εμφανίζει αποκλειστικά posts από όσους ακολουθείτε.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το τρέχον feed.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr