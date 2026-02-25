Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤουρκία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο Μπαλικεσίρ – Νεκρός ο πιλότος
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο Μπαλικεσίρ – Νεκρός ο πιλότος

 25.02.2026 - 09:56
Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο Μπαλικεσίρ – Νεκρός ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης κοντά σε αυτοκινητόδρομο στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του, ανέφεραν αξιωματούχοι και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μετά την απογείωσή του από την 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Άμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανέφερε το τουρκικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο πιλότος έχασε τη ζωή του.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κωνσταντινούπολης-Σμύρνης, σκορπίζοντας συντρίμμια σε μια μεγάλη περιοχή, ανέφερε η εφημερίδα Hurriyet. Δυνάμεις ασφαλείας, πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο.

Η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από Assosciated Press 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»
Έφυγε από τη ζωή ο «Ππάλας»: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων
Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος
Φοβάστε τα αεροπλάνα; Το εργαλείο που υπόσχεται πιο ήρεμες πτήσεις -Τι λένε οι ειδικοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λαμπερή πρεμιέρα για τον Λούκα Γιώρκα

 25.02.2026 - 09:56
Επόμενο άρθρο

Σταθοκωστόπουλος-Σιαμπάνη: To απίθανο gender reveal party και η αποκάλυψη για το φύλο του 2ου μωρού

 25.02.2026 - 10:01
ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

  •  25.02.2026 - 10:24
Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

  •  25.02.2026 - 06:30
«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

  •  25.02.2026 - 06:28
Αφθώδης πυρετός: Άμεση έναρξη των εμβολιασμών - Τι αποφασίστηκε μετά την συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες

Αφθώδης πυρετός: Άμεση έναρξη των εμβολιασμών - Τι αποφασίστηκε μετά την συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες

  •  25.02.2026 - 08:12
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»

VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»

  •  25.02.2026 - 09:01
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Πάμε στην Κροατία με πίστη και αισιοδοξία για νίκη-πρόκριση στους '16'»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Πάμε στην Κροατία με πίστη και αισιοδοξία για νίκη-πρόκριση στους '16'»

  •  25.02.2026 - 09:44
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

  •  25.02.2026 - 06:31
VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο

  •  25.02.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα