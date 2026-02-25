Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο Μπαλικεσίρ – Νεκρός ο πιλότος

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μετά την απογείωσή του από την 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Άμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανέφερε το τουρκικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο πιλότος έχασε τη ζωή του.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κωνσταντινούπολης-Σμύρνης, σκορπίζοντας συντρίμμια σε μια μεγάλη περιοχή, ανέφερε η εφημερίδα Hurriyet. Δυνάμεις ασφαλείας, πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο.

Η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από Assosciated Press