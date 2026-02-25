Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

«Το βρέφος, που έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση, ερχόταν στη Γαλλία για θεραπεία», ανέφερε σε ανακοίνωση η Air France, η οποία πρόσθεσε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα υγείας.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, με βάση το πρωτόκολλο το πλήρωμα επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Παρίσι προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα απευθύνθηκε στους επιβάτες και αρκετοί γιατροί που βρίσκονταν στο αεροσκάφος προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ωστόσο η παρέμβασή τους δεν κατάφερε να σώσει το βρέφος.

Το μωρό βρισκόταν στην πτήση με συνοδεία και θα μετέβαινε στο Παρίσι για θεραπεία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr