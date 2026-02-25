Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

 25.02.2026 - 10:41
Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

Ένα βρέφος πέθανε από ανακοπή σήμερα το πρωί σε πτήση της Air France από το Ναϊρόμπι με προορισμό το Παρίσι, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

«Το βρέφος, που έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση, ερχόταν στη Γαλλία για θεραπεία», ανέφερε σε ανακοίνωση η Air France, η οποία πρόσθεσε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα υγείας.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, με βάση το πρωτόκολλο το πλήρωμα επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Παρίσι προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα απευθύνθηκε στους επιβάτες και αρκετοί γιατροί που βρίσκονταν στο αεροσκάφος προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ωστόσο η παρέμβασή τους δεν κατάφερε να σώσει το βρέφος.

Το μωρό βρισκόταν στην πτήση με συνοδεία και θα μετέβαινε στο Παρίσι για θεραπεία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»
Έφυγε από τη ζωή ο «Ππάλας»: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων
Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος
Φοβάστε τα αεροπλάνα; Το εργαλείο που υπόσχεται πιο ήρεμες πτήσεις -Τι λένε οι ειδικοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωινές συλλήψεις αλλοδαπών - Χειροπέδες σε 30 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία

 25.02.2026 - 10:29
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

 25.02.2026 - 11:14
ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

  •  25.02.2026 - 10:24
Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

  •  25.02.2026 - 12:42
Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

  •  25.02.2026 - 11:14
Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

  •  25.02.2026 - 11:38
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

  •  25.02.2026 - 12:23
Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

  •  25.02.2026 - 12:02
Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

  •  25.02.2026 - 11:57
Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

  •  25.02.2026 - 10:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα