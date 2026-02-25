Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

Το Δικαστήριο διέταξε την 3ημερη προσωποκράτηση του 26χρονου για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπεύθυνου του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστα Μιχαήλ, στον alpha στην εκπομπή «alpha ενημέρωση», από τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται να πρόκειται για ατύχημα ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 25χρονη φαίνεται να κατέχει άδεια οπλοκατοχής, ενώ ο 26χρονος συμβίος της όχι.

«Το περιστατικό συνέβη όταν τα δύο πρόσωπα προέβαιναν σε καθαρισμό του κυνηγετικού όπλου και ενώ είχαν την κάννη προς τα κάτω, φαίνεται αυτό να εκπυρσοκρότησε»

Από τα γεγονότα φαίνεται ότι αρχικά ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι ακούστηκε πυροβολισμός ενώ στη συνέχεια μέλη των αρχών μετέβησαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαήλ, η κοπέλα τραυματίστηκε στο πόδι και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου, έχει εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία και γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση του τραύματος.

Δείτε το απόσπασμα: