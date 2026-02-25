Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

 25.02.2026 - 12:02
Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

Ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, παρουσιάστηκε την Τετάρτη (25/2) ο 26χρονος Ελληνοκύπριος που συνελήφθη, μετά το ατύχημα που φαίνεται να συνέβη εντός της οικίας όπου διαμένει με την 25χρονη συμβία του, επίσης Ελληνοκύπρια.

Το Δικαστήριο διέταξε την 3ημερη προσωποκράτηση του 26χρονου για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπεύθυνου του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστα Μιχαήλ, στον alpha στην εκπομπή «alpha ενημέρωση»,  από τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται να πρόκειται για ατύχημα ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 25χρονη φαίνεται να κατέχει άδεια οπλοκατοχής, ενώ ο 26χρονος συμβίος της όχι.

«Το περιστατικό συνέβη όταν τα δύο πρόσωπα προέβαιναν σε καθαρισμό του κυνηγετικού όπλου και ενώ είχαν την κάννη προς τα κάτω, φαίνεται αυτό να εκπυρσοκρότησε»

Από τα γεγονότα φαίνεται ότι αρχικά ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι ακούστηκε πυροβολισμός ενώ στη συνέχεια μέλη των αρχών μετέβησαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαήλ, η κοπέλα τραυματίστηκε στο πόδι και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου, έχει εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία και γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση του τραύματος.

Δείτε το απόσπασμα:

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

