Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

Η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, σε δηλώσεις της στο Κέντρο Συντονισμού "Ζήνων" στη Λάρνακα ανέφερε πως χθες αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επεξηγήθηκε η κατάσταση και ενημερώθηκα σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην επηρεαζόμενη περιοχή, στην επιτήρηση της Ζώνης Επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων. Πάρθηκε απόφαση να αρχίσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ζώων, ειδικά αιγοπρόβατα και βοοειδή στα 3 χιλιόμετρα μέσα στη Ζώνη Επιτήρησης. Θα χρησιμοποιηθούν αρχικά οι 10 χιλιάδες δόσεις εμβολίου που αναμένεται να έρθουν σήμερα από τα κατεχόμενα.

Παράλληλα, αναμένονται εντός των ημερών να καταφθάσουν και οι υπόλοιπες δόσεις, 529 χιλιάδες εμβόλια, τα οποία παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης σήμερα σύσκεψη των ξένων εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων με τους ιδιώτες τοπικούς κτηνιάτρους για να καθοριστεί ένα πλάνο εμβολιασμών.

Εξήγησε ότι τα εμβόλια παραγγέλνονται όταν έχεις τον ιό, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εταιρεία που τα κατασκευάζει και έρχονται κατευθείαν «φρέσκα».

Σημείωσε ακόμη πως έχουμε στις ελεύθερες περιοχές τον ίδιο ορότυπο ιού με τα κατεχόμενα.

Έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση των βοοειδών, 263 στο σύνολο. θα γίνουν οι ενδεδειγμένες απολυμάνσεις. Θα καταστραφούν το σανό, οι τροφές. Θα συνεχίζουν οι θανατώσεις στις υπόλοιπες μονάδες των αιγοπροβάτων.

Θα γίνουν εννοείται οι καταγραφές, οι κοστολογήσεις των ζώων, των τροφών, των άλλων προϊόντων που είναι να καταστραφούν και μετά να αρχίσουν να θανατώνονται τα ζώα.

Ήδη έχουν ανοιχτεί τα σημεία ταφής. Θα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες στη μολυσμένη περιοχή.

Προς το παρόν έχουμε εξασφαλισμένες τις εξαγωγές του χαλλουμιού. Για όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.