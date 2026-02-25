Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

 25.02.2026 - 11:38
Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

Στα θετικά της υπόθεσης του αφθώδη πυρετού καταγράφεται ότι ακόμα δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλα θετικά κρούσματα από τα δείγματα που εξετάζονται.

Η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, σε δηλώσεις της στο Κέντρο Συντονισμού "Ζήνων" στη Λάρνακα ανέφερε πως χθες αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επεξηγήθηκε η κατάσταση και ενημερώθηκα σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην επηρεαζόμενη περιοχή, στην επιτήρηση της Ζώνης Επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων. Πάρθηκε απόφαση να αρχίσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ζώων, ειδικά αιγοπρόβατα και βοοειδή στα 3 χιλιόμετρα μέσα στη Ζώνη Επιτήρησης. Θα χρησιμοποιηθούν αρχικά οι 10 χιλιάδες δόσεις εμβολίου που αναμένεται να έρθουν σήμερα από τα κατεχόμενα.

Παράλληλα, αναμένονται εντός των ημερών να καταφθάσουν και οι υπόλοιπες δόσεις, 529 χιλιάδες εμβόλια, τα οποία παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης σήμερα σύσκεψη των ξένων εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων με τους ιδιώτες τοπικούς κτηνιάτρους για να καθοριστεί ένα πλάνο εμβολιασμών.

Εξήγησε ότι τα εμβόλια παραγγέλνονται όταν έχεις τον ιό, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εταιρεία που τα κατασκευάζει και έρχονται κατευθείαν «φρέσκα».

Σημείωσε ακόμη πως έχουμε στις ελεύθερες περιοχές τον ίδιο ορότυπο ιού με τα κατεχόμενα.

Έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση των βοοειδών, 263 στο σύνολο. θα γίνουν οι ενδεδειγμένες απολυμάνσεις. Θα καταστραφούν το σανό, οι τροφές. Θα συνεχίζουν οι θανατώσεις στις υπόλοιπες μονάδες των αιγοπροβάτων.

Θα γίνουν εννοείται οι καταγραφές, οι κοστολογήσεις των ζώων, των τροφών, των άλλων προϊόντων που είναι να καταστραφούν και μετά να αρχίσουν να θανατώνονται τα ζώα.

Ήδη έχουν ανοιχτεί τα σημεία ταφής. Θα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες στη μολυσμένη περιοχή.

Προς το παρόν έχουμε εξασφαλισμένες τις εξαγωγές του χαλλουμιού. Για όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού μετά από τροχαίο στον κυκλικό κόμβο
VIDEO: Νέα απάντηση Φειδία στην Επίτροπο για την εφαρμογή του - «Εμούνταρε μας το σύστημα πάλε»
Έφυγε από τη ζωή ο «Ππάλας»: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων
Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος
Φοβάστε τα αεροπλάνα; Το εργαλείο που υπόσχεται πιο ήρεμες πτήσεις -Τι λένε οι ειδικοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

 25.02.2026 - 11:14
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

 25.02.2026 - 11:57
ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

ΠτΔ: «Βασικός στόχος της Κυβέρνησης η αύξηση των συντάξεων, είμαστε έτοιμοι για τα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες»

  •  25.02.2026 - 10:24
Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

  •  25.02.2026 - 12:42
Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

  •  25.02.2026 - 11:14
Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

Αφθώδης πυρετός: Δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα – Αρχίζει ο εμβολιασμός ζώων

  •  25.02.2026 - 11:38
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

  •  25.02.2026 - 12:23
Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

Εκπυρσοκρότηση όπλου: Έτσι συνέβη το περιστατικό με τον συμβίο της – «Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του κάτω άκρου»

  •  25.02.2026 - 12:02
Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

Αφθώδης πυρετός: Ανέλαβε τη διαδικασία ταφής η Εθνική Φρουρά

  •  25.02.2026 - 11:57
Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

Τραγωδία σε πτήση: Πέθανε βρέφος - Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί

  •  25.02.2026 - 10:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα