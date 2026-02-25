Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση με σοβαρότητα, σχέδιο και πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει ο πρωτογενής τομέας για την οικονομία και την κοινωνία μας».

Η Υπουργός Γεωργίας σημείωσε πως, «πρώτιστος στόχος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου και η αποτελεσματική στήριξη των ανθρώπων του τομέα που επηρεάζονται».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «κανείς δεν μένει μόνος και κανένας κλάδος δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος» και συμπλήρωσε πως, «η προστασία της παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα και αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες και συντονισμένες παρεμβάσεις».

Προχωράμε, είπε, με την υλοποίηση του πλαισίου μέτρων και είναι ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας, ώστε να λαμβάνονται μέτρα όταν προκύπτουν ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, τόνισε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Ε.Ε. και τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξαγωγή του χαλουμιού, που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τις αγροτικές οργανώσεις για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων ζητημάτων.

Ανέφερε επίσης πως, «προχωράμε με σχέδιο και επιστημονική τεκμηρίωση για να προστατεύσουμε την παραγωγή μας και τους ανθρώπους της υπαίθρου» και, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την κυπριακή οικονομία.

