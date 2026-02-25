Αυστραλία: Τραγικό τέλος για 85χρονο που τον απήγαγαν κατά λάθος - Με κατεβασμένα παντελόνια συνελήφθη ο ένας από τους δράστες, δείτε βίντεο

Η σορός του βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 11 ημέρες μετά την απαγωγή του από το σπίτι του. Κλειδί για τον εντοπισμό του άτυχου ηλικιωμένου ήταν ένα καμένο αυτοκίνητο το οποίο εκλάπη μια ημέρα μετά την απαγωγή του.

Ο 85χρονος που έπεσε θύμα απαγωγής



Πριν να βρεθεί η σορός του, οι απαγωγείς είχαν γυρίσει ένα βίντεο με τον 85χρονο να είναι φιμωμένος ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα, με τοπικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο και για φωτογραφίες του με κομμένα δάχτυλα.

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι στόχος της απαγωγής ήταν οι συγγενείς του Ντιμίτρι Στεπανιάν, ενός εγκληματία που χειρίζεται μια εταιρεία με ρούχα. Ο Στεπανιάν, οι συγγενείς του οποίου έμεναν στον ίδιο δρόμο με τον άτυχο 85χρονο, είχε έρθει σε επικοινωνία με τους απαγωγείς που του ζήτησαν 50 εκατ. δολάρια. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν, μάλιστα, ότι οι γονείς του Στεπανιάν έφυγαν από το σπίτι τους την ημέρα της απαγωγής του 85χρονου.

Οι δύο συλλήψεις

Μετά τον εντοπισμό της σορού του 85χρονου, η αστυνομία έκανε δύο επιχειρήσεις στις οποίες συνέλαβε έναν 29χρονο και έναν 24χρονο. Ο πρώτος, μάλιστα, οδηγήθηκε στο περιπολικό με τα παντελόνια κατεβασμένα.



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν βρίσκονταν στην περιοχή της απαγωγής του 85χρονου όταν χάθηκαν τα ίχνη το, ήταν γνωστοί των αρχών για άλλες υποθέσεις ήσσονος σημασίας.

Η εκτίμηση είναι, επίσης, ότι στην απαγωγή του 85χρονου εμπλέκονται άλλα δύο πρόσωπα τα οποία και αναζητούνται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα