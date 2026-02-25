Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 25.02.2026 - 13:37
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

Ποινή κάθειρξης 20 ετών επέβαλε σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2026, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 31χρονο Μολδαβό υπήκοο για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ένοχο τον 31χρονο σε δύο σοβαρές κατηγορίες που αφορούσαν την κατοχή 15,060 κιλών κοκαΐνης (πρώτη κατηγορία) και 94,960 κιλών κάνναβης (δεύτερη κατηγορία), ποσότητες που χαρακτηρίζονται εξαιρετικά μεγάλες.

Οι μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε πέντε ταχυδρομικά πακέτα, τα οποία στις 17 Απριλίου, 2025, μεταφέρθηκαν από εταιρεία μεταφορών για παράδοση σε διεύθυνση στη Λάρνακα, όπου ο 32χρονος παρουσιάστηκε ως ο παραλήπτης των πακέτων. Στο σημείο μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της ΥΚΑΝ, που προέβησαν σε έλεγχο και διαπίστωσαν ότι, στα πέντε πακέτα βρίσκονταν 96 συσκευασίες με κάνναβη και 15 συσκευασίες με κοκαΐνη.

«Κοινωνική μάστιγα» τα ναρκωτικά

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των θυμάτων να αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Το Δικαστήριο χαρακτήρισε τη διάδοση των ναρκωτικών ως κοινωνική μάστιγα που πλήττει τα θεμέλια της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν κίνδυνο τόσο για τη φυσική όσο και για την κοινωνική ευημερία των πολιτών, ιδίως της νεολαίας. Παρά τις ουσιαστικές προσπάθειες πρόληψης και καταστολής, το φαινόμενο φαίνεται να έχει ενταθεί και να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, καθώς – όπως σημειώθηκε – οι μέχρι σήμερα αυστηρές ποινές δεν φαίνεται να έχουν επιφέρει το ποθητό αποτέλεσμα ως προς την αποτροπή επίδοξων παραβατών.

Οι μετριαστικοί παράγοντες

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όλους τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν προς όφελος του κατηγορουμένου, μεταξύ των οποίων το νεαρό της ηλικίας του, το λευκό ποινικό του μητρώο, την παραδοχή του, την κακή οικονομική του κατάσταση, καθώς και το γεγονός ότι είναι χρόνιος χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και εθισμένος στον τζόγο.

Συνεκτιμήθηκε επίσης ο ρόλος του στην αλυσίδα διακίνησης των ναρκωτικών ως μεταφορέας, καθώς και οι περιστάσεις που τον οδήγησαν στη διάπραξη των αδικημάτων.

Ωστόσο, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο υπογράμμισε ότι, παρά τους μετριαστικούς παράγοντες, οι σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία από την κατοχή και διακίνηση τέτοιων ποσοτήτων, φύσης και ποιότητας ναρκωτικών, επιβάλλουν την επιβολή ποινών που να αντανακλούν την ανάγκη προστασίας των κοινωνικών αξιών και αποτροπής.

«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου
