Εκεί όπου η κομψότητα συναντά τη θάλασσα: Άνοιξε τις πόρτες του νέο boutique ξενοδοχείο - Οι πρώτες εικόνες

Περισσότερο από ένα απλό ξενοδοχείο, προσφέρει μια ατμόσφαιρα γαλήνης και διακριτικής πολυτέλειας, εμπνευσμένη από το μεσογειακό τοπίο και την αίσθηση ελευθερίας που χαρίζει το κύμα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 52 ευρύχωρα και προσεγμένα δωμάτια διαφόρων τύπων, τα οποία συνδυάζουν ρομαντική μεσογειακή αισθητική με σύγχρονες ανέσεις. Κάθε δωμάτιο προσφέρει walk-in rain shower με ποιοτικά προϊόντα περιποίησης, μπουρνούζια και παντόφλες, μπαλκόνι ή βεράντα, μεγάλη Smart TV με Netflix και Chromecast, μηχανή espresso, παροχές για καφέ και τσάι, mini fridge με δωρεάν αναψυκτικά κατά την άφιξη, καθημερινή ανανέωση νερού, χρηματοκιβώτιο και δωρεάν υψηλής ταχύτητας Wi-Fi. Παράλληλα, παρέχεται υπηρεσία δωματίου και καθημερινή καθαριότητα, ώστε η διαμονή να είναι άνετη και ξεκούραστη.

Στον γαστρονομικό τομέα, το Serbellas δίνει έμφαση στην ποιοτική κουζίνα και τις σύγχρονες γεύσεις. Το Brisa Fine Dining, ένα all day dining εστιατόριο, προτείνει δημιουργικά πιάτα fusion με φρέσκα θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, σε ένα περιβάλλον κομψό αλλά χαλαρό. Το Echo Lounge Bar συμπληρώνει την εμπειρία με επιλεγμένα κρασιά και cocktails, ιδανικά για ένα ήσυχο ποτό το απόγευμα ή ένα ατμοσφαιρικό βράδυ δίπλα στη θάλασσα. Εναλλακτικά, οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν την ημέρα τους στο Azure Pool Bar, συνδυάζοντας δροσερά cocktails και επιλεγμένα πιάτα, απολαμβάνοντας παράλληλα την εξωτερική πισίνα.

Το Calma Spa αποτελεί ένα καταφύγιο για το σώμα και την ψυχή, ενώ οι δύο πισίνες του ξενοδοχείου (εσωτερική και εξωτερική) προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης σε κάθε εποχή του χρόνου.

Για τους μικρούς επισκέπτες, το Popcorn Mini Cinema δημιουργεί έναν ξεχωριστό, ασφαλή χώρο ψυχαγωγίας, όπου τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν αγαπημένες ταινίες σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, ενώ η ειδικά διαμορφωμένη παιδική χαρά προσφέρει δημιουργικό παιχνίδι και ατελείωτες ώρες διασκέδασης. Παράλληλα, για τους λάτρεις της άθλησης και της ενεργητικής ζωής, το σύγχρονο Padel Court του ξενοδοχείου αποτελεί ιδανική επιλογή για παιχνίδι και άσκηση μέσα σε ένα κομψό μεσογειακό σκηνικό.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί και το εντυπωσιακό, απόλυτα instagrammable “Wall of Perfumes”, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να απολαύσουν 346 premium designer αρώματα, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει πολυτέλεια, στυλ και προσωπική έκφραση.

Σε μια τοποθεσία που συνδυάζει ηρεμία και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Πάφου, το Serbellas Boutique Hotel προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η άνεση, η αισθητική και η μεσογειακή αύρα συνυπάρχουν αρμονικά.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Χρυσονέρας 57, Kισσόνεργα 8574, Πάφος.

Τηλέφωνο: +357 26 811 000

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.serbellashotel.com