ΠτΔ στη Ρώμη: Συνάντηση με Μελόνι και Ματαρέλλα, συζήτηση για Κυπριακό, ΕΕ και ενεργειακές επενδύσεις!

 25.02.2026 - 17:14
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στη Ρώμη για επίσημη επίσκεψη την Πέμπτη και την Παρασκευή, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026, με τις διμερείς σχέσεις Κύπρου–Ιταλίας, τις περιφερειακές εξελίξεις, το Κυπριακό και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού Προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλλα, σε ανταπόδοση της επίσκεψής του στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2024, της πρώτης αρχηγού του ιταλικού κράτους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης για τη Ρώμη και στις 4.30 μ.μ. (ώρα Κύπρου) θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο Ματαρέλλα, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση και γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Ιταλός Πρόεδρος προς τιμήν του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της κυπριακής αντιπροσωπείας, με συμμετοχή και του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι δύο Πρόεδροι θα τελέσουν τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης «Κύπρος και Ιταλία, Κοινή Πολιτιστική Ταυτότητα από την αρχή της Ιστορίας», στο Μουσείο του Κάστρου Σαντ’ Άντζελο.

Κατά την παραμονή του στη Ρώμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης συνάντηση εργασίας με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΝΙ, Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

