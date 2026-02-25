Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Πλησιάζει η γιορτή της γυναίκας - Το φετινό σύνθημα

 25.02.2026 - 16:46
Πλησιάζει η γιορτή της γυναίκας - Το φετινό σύνθημα

Πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας με γυναικοπαρέες να κλείνουν εκδρομές και εξόδους και οργανώσεις να διοργανώνουν ημερίδες και ομιλίες για τον πολλαπλό ρόλο της.

Πάντα ως αφορμή η συγκεκριμένη Ημέρα της Γυναίκας σηματοδοτεί και υπενθυμίζει την σκληρή δουλειά της γυναίκας στην καθημερινότητα, την μάχη της για επιτελικές θέσεις στην εργασία, τη βία και τα άγρια εγκλήματα που παρελαύνουν από τα δελτία ειδήσεων.

8 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο, ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών, την 8η Μαρτίου. Μάλιστα σε πολλές χώρες η Ημέρα της Γυναίκα αποτελεί επίσημη αργία.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου κάθε μία γιορτάζει τις προσωπικές της νίκες.

Μάλιστα το θέμα της φετινής Ημέρας της Γυναίκας είναι η φράση «Give To Gain», δώσε για να Κερδίσεις, μία προτροπή για γενναιοδωρία, συνεργασία και ουσιαστική στήριξη.

Ανατρέχοντας στην ιστορία η πρώτη επίσημη αναφορά σε γιορτή αφιερωμένη στις γυναίκες καταγράφεται στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αμερικής. Τον Αύγουστο του 1910, στο Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο Γυναικών, Γερμανίδες αντιπρόσωποι μαζί με εκπροσώπους και άλλων χωρών, επηρεασμένες από τη δράση των Αμερικανίδων σοσιαλιστριών, εισηγούνται να καθιερωθεί η 8η Μαρτίου ως Ημέρα της Γυναίκας. Σκοπός ήταν η ημερομηνία αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς στους αγώνες για ίσα δικαιώματα και για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.

Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί και την έναρξη του πρώτου κύματος φεμινισμού, με τις γυναίκες που συμμετείχαν να γίνονται γνωστές ως σουφραζέτες. Τα χρόνια που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες κινητοποιήσεις σε δυτικές πρωτεύουσες διεκδικώντας το εκλογικό δικαίωμα. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, καθώς σταδιακά όλο και περισσότερα κράτη αναγνώρισαν πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. Αργότερα, με το δεύτερο κύμα του φεμινισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η 8η Μαρτίου απέκτησε νέες διεκδικήσεις. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν για ισότητα στην εργασία, ίσες αμοιβές, δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και εξάλειψη της έμφυλης βίας. Το 1975, τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν επίσημα τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

