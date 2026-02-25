Ποιος είναι ο 41χρονος Χουάν Κάρλος που θα αναλάβει το καρτέλ Χαλίσκο μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο, τα παρατσούκλια και η διπλή υπηκοότητα

Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα, έχουν ξεκινήσει οι εικασίες για το ποιος θα λάβει τα ηνία του καρτέλ και φαίνεται πως ο βασικός υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση είναι γεννημένος στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την New York Post, ο Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες έχει αναδειχθεί ως βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την εγκληματική οργάνωση.

Ο 41χρονος είναι ο θετός γιος του δολοφονημένου Ελ Μέντσο. Σύμφωνα με τις αρχές, η μητέρα του, Ροζαλίντα «Λα Τζέφα» Γκονζάλες Βαλένθια, ήταν παντρεμένη με τον βαρόνο των ναρκωτικών και διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στα οικονομικά του καρτέλ. Ορισμένοι αναλυτές υποθέτουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του αποθανόντος συζύγου της, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι θα στηρίξει τον γιο της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο Ελ Πελόν

Ο Χουάν Κάρλος, γνωστός και ως Ελ Πελόν, Τρίκι Τρες και O3, έχει διπλή αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα, καθώς γεννήθηκε στη Σάντα Άνα του Όραντζ Κάουντι το 1984. Πολλά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παραμένουν άγνωστα, αλλά γεννήθηκε ενώ οι γονείς του, Ροζαλίντα και Αρμάντο Βαλένθια Κορνέλιο, που είχαν σχέσεις με το καρτέλ, ζούσαν στην Καλιφόρνια.



Οι φερόμενες σχέσεις του Ελ Πελόν με τα ναρκωτικά αποκαλύφθηκαν από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) το 2020. Μια έρευνα αποκάλυψε ότι ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή και πώληση «τόνων ναρκωτικών», καθώς και για βίαια εγκλήματα από το 2007.



Τον Ιούλιο του 2020, εμφανίστηκαν βίντεο που έδειχναν τον ένοπλο βραχίονα του καρτέλ Χαλίσκο, με τον τότε υπουργό Άμυνας του Μεξικού να αναγνωρίζει έναν από τους ανθρώπους στο βίντεο ως τον Χουάν Κάρλος.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέστρεψε μια ομοσπονδιακή κατηγορία εναντίον του για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή ελεγχόμενης ουσίας και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια συναλλαγής ναρκωτικών.



Οι ΗΠΑ έδιναν πέντε εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του Χουάν Κάρλος. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον περιέγραφε ως «ύψους 1,75 μ., βάρους 77 κιλών, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια».

Ανακοινώνοντας την αμοιβή το 2021, η διοικήτρια της DEA, είπε ότι η έρευνα για τον Χουάν Κάρλος ονομάστηκε «Operation Pinky and the Brain». «Η σημερινή ανακοίνωση της αμοιβής υπογραμμίζει τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να καταδιώκει τα άτομα και τις οργανώσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στις κοινότητές μας», δήλωσε.



Ο Χουάν Κάρλος αναφερόταν επίσης ως «de facto δεύτερος στην ιεραρχία» του καρτέλ πίσω από τον πατριό του πριν από τη δολοφονία του.



Ο αναλυτής ασφαλείας David Saucedo ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι ο Χουάν Κάρλος «εξακολουθεί να μην έχει την επιρροή που απαιτείται μεταξύ των άλλων ηγετών του καρτέλ» για να τον διαδεχθεί.



Αν το καρτέλ Χαλίσκο πρόκειται να παραμείνει στην οικογένεια, υπάρχουν λίγες επιλογές εκτός από τον Χουάν Κάρλος. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελ Μέντσο, Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, συνελήφθη στις ΗΠΑ μαζί με 28 άλλους ηγέτες του καρτέλ πέρυσι. Στο μεταξύ, ο γιος του, Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονζάλες, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και 30 χρόνια και αναγκάστηκε να παραδώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από εμπόριο ναρκωτικών.



Νέος κύκλος βίας;

Όποιος και αν καταλάβει την εξουσία, οι ειδικοί φοβούνται ότι όταν το καρτέλ αναδιοργανωθεί, η βία που παρατηρήθηκε σε όλο το Μεξικό την Κυριακή θα ξεσπάσει ξανά. Ο Saucedo δήλωσε στο CNN: «Αυτό δεν φαινόταν να είναι απλώς μια επιχείρηση για τη σύλληψη του Ελ Μέντσο, αλλά για την εξόντωσή του, για τη χρήση θανατηφόρας βίας για να τον εξουδετερώσουν. Στον υπόκοσμο του εγκλήματος, τέτοιες ενέργειες δεν περνούν απλά απαρατήρητες. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα