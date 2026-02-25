Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 56.000 δολ. για κάθε θύμα

Όπως διευκρίνισε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, η λεγόμενη «συνεισφορά αλληλεγγύης» έχει στόχο να προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη στους πληγέντες και να αποτελέσει ένδειξη συμπαράστασης εκ μέρους του κράτους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ποσό θα καταβληθεί για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε τραυματία που χρειάστηκε νοσηλεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα πρώτα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση πυροτεχνημάτων τα οποία άναψαν το αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου του μπαρ. Οι ελβετικές Αρχές ανέφεραν ότι συνολικά 115 άτομα τραυματίστηκαν. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν έφηβοι, ενώ αρκετοί ήταν αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων πολίτες από τη Γαλλία και την Ιταλία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα